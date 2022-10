¿Henry Cavill estará en la segunda temporada de House of the Dragon?

By

Según diversos medios internacionales, Henrry Cavill podría unirse a las filas de 'House of the Dragon' en la segunda temporada. Te contamos.

De acuerdo con un famoso periodista especialista en cine, HBO tiene los ojos puestos en Henry Cavill para unirlo al elenco de la precuela de Game of Thrones. Según Daniel RPK, todo indica que los productores de House of the Dragon quieren reclutarlo para consolidar el éxito rotundo de la serie.

Lee: ¡Omar Chaparro será el Joker en la nueva película de Batman!

Las posibilidades de que Henry Cavill llegue a House of the Dragon

De acuerdo con los reportes que circulan, el actor de 39 años podría unirse a la segunda temporada de la serie. Al respecto del papel que desempeñaría, no se sabe nada, pero cumple con el requisito de ser británico. En ese sentido, vale la pena recordar que tanto Game of Thrones como la saga de Harry Potter se caracterizan por elegir únicamente actores del Reino Unido.

A pesar de que la noticia solo es un rumor, todo cobra más sentido al recordar que Warner tiene un contrato con el actor para interpretar a Superman, el cual puede extenderse a otras producciones, ya que HBO forma parte del mismo corporativo.

Aunque Henry Cavill sería una de las mejores opciones para la serie de dragones, no es el único considerado para unirse al proyecto, pues diversas fuentes aseguran que Elizabeth Olsen, mejor conocida como la Bruja Escarlata, también se encuentra en pláticas con HBO.

Lee: ‘House of the Dragon’: lugares donde se filmó y que puedes visitar

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de House of the Dragon?

El rodaje de la segunda temporada de House of the Dragon empezará en marzo de 2023, por lo que es probable que su estreno llegue a mediados del 2024.

Mientras tanto, si quieres disfrutar de esta y otras fantásticas historias ganadoras de premios, puedes hacerlo al incluir HBO Max en tu Plan Telcel actual, donde hallarás un sinfín de películas y series con tus actores y actrices favoritos.

Sigue disfrutando la conectividad de #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

Cuéntanos, ¿cómo crees que sería el papel de Henry Cavill en House of the Dragon?

Ahora ve: