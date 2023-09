¿Hay un nuevo álbum de Bad Bunny en camino para este año?

By

Aunque Bad Bunny dijo que descansaría este 2023, sigue trabajando y nos tiene una sorpresa preparada que podría salir muy pronto.

Todo sobre el nuevo álbum de Bad Bunny

Tras el éxito de Un Verano Sin Ti, lanzado en 2022, Bad Bunny quiere seguir innovando y experimentando con nuevos sonidos.

En una entrevista con Vanity Fair dio algunas pistas de lo que podemos esperar de su próximo trabajo que, según él, tiene influencias de la música de los setenta tanto en español como en inglés.

Además, dijo que era imposible que después de Un Verano Sin Ti el disco sonara igual, pues siempre busca la manera de hacer algo nuevo. También mencionó que está jugando, disfrutando y dejándose llevar con los sonidos de los setenta, pero que aún no sabe si estas influencias estarán en todo el disco o solo en una canción.

Sobre estas declaraciones, sus fans en redes mostraron gran entusiasmo por escuchar su nuevo material y comprobar de nueva cuenta el talento que tiene para mezclar géneros e idiomas. Cualidades que han hecho que la música en español llegue a más personas en el mundo.

Cabe destacar que además de estar trabajando en su nuevo álbum, Bad Bunny recientemente colaboró con Travis Scott y The Weeknd en la canción K-POP, que forma parte del álbum Utopia.

Además de estar en grabaciones con Drake, quien está por lanzar su próximo álbum, For All The Dogs.

¿Cuándo es el lanzamiento del nuevo disco de Bad Bunny?

Aún no hay nada confirmado sobre la fecha oficial de lanzamiento de su nuevo material. Aunque vale la pena recordar que Bad Bunny es conocido por lanzar sus álbumes sin previo aviso, por lo que muchos rumores apuntan que será antes de que acabe 2023.

