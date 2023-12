Harvard tendrá una nueva clase enfocada en Taylor Swift

By

¿Te imaginas estudiar a Taylor Swift en una de las universidades más prestigiosas del mundo? Pues a partir del siguiente semestre, eso ya será posible en Harvard.

Todo sobre la nueva clase de la Universidad de Harvard enfocada en Taylor Swift

La encargada de impartir la clase es Stephanie Burt, una profesora de inglés que se confiesa fan de Taylor Swift, quien en una entrevista con The New York Times, reveló por qué decidió crear un curso sobre ella.

Según la profesora, hace diez o doce años notó que entre todas las canciones que escuchaba en lugares públicos, como farmacias, aeropuertos y estaciones de autobuses, había una canción que le parecía mejor que las demás: You Belong With Me de Taylor Swift .

Enseguida comenzó a investigar más sobre la artista y quedó impresionada por su talento y personalidad.

Descubrió que, además de que sus padres siempre la ayudaron a cumplir sus sueños, trabajó para convertirse en ella misma y tomar sus propias decisiones, de manera que la gente siempre se siente involucrada.

Es por ello que a partir del siguiente año la profesora Burt impartirá el curso “Taylor Swift y su mundo”.

Esta materia forma parte de una nueva tendencia en las universidades de Estados Unidos; instituciones como Stanford, la Universidad de Nueva York y la Universidad de Texas han añadido en sus planes de estudio materias de música, marketing y psicología basadas en la obra de Swift.

Así, la Universidad de Harvard incorporó la obra de Taylor Swift a la materia de Inglés, junto a la de otros escritores habituales, como William Wordsworth, Willa Cather y Samuel Taylor Coleridge.

¿Cómo será la clase “Taylor Swift y su mundo”?

Cada semana los estudiantes tendrán que vincular una parte del trabajo de Swift con la obra de otros autores.

Por ejemplo, cuando los estudiantes tengan que leer al poeta Wordsworth –quien escribió sobre el Distrito de los Lagos en Inglaterra– deberán compararlo con una canción de Swift que haga referencia al lugar y a los sentimientos de decepción y nostalgia que comparten ambos artistas.

En cuanto la forma de evaluar, cada estudiante deberá escribir un par de ensayos académicos; uno de ellos debe estar enfocado en Taylor Swift.

Según la profesora, el objetivo de este curso no es eliminar la obra de los escritores que se enseñan, sino más bien hacerlos vigentes al vincularlos con la música de Taylor Swift.

Con esto se pretende convertir a Taylor en el incentivo necesario para que los estudiantes vuelvan a estar interesados en los escritores de otras épocas.

Esto muestra que por ahora las canciones de Taylor Swift son uno de los vínculos más grandes de la humanidad; que la música es capaz de recordarnos que hay mucho que podemos aprender de los demás, incluso cuando provienen del pasado.

Cuéntanos, ¿cuál es tu canción preferida de Taylor Swift?

