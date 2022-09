Harry Potter: guía para ir al Gran Baile de Invierno en CDMX

Desde su lanzamiento, Harry Potter ha sido de las franquicias con mayor éxito en la industria cinematográfica y editorial, pues a través de sus historias y escenarios, nos transporta a lugares tan impensables como mágicos.

Si eres fanático de las películas, es probable que recuerdes el Gran Baile de Invierno con nieve cayendo encima de las cabezas de los asistentes, extravagantes vestimentas, penosos encuentros amorosos, sonrisas y asombrosos pasos de baile.

Lee: ¿Harry Potter tendrá una nueva serie sobre el mundo mágico?

Entre otras cosas, el Gran Baile de Invierno es una experiencia coproducida por Warner Bros. Themed Entertainment y Fever con distintos elementos del Wizarding World. El baile tendrá una ambientación similar a la vimos en la película Harry Potter y el cáliz de fuego.

Según los libros y películas, es una tradición navideña que se lleva a cabo durante el Torneo de los Tres Magos donde los invitados se reúnen en el gran comedor para celebrar, en palabras de la profesora Profesora McGonagall, “una noche de inocente y educada frivolidad”.

Si te vinieron recuerdos a la mente, te damos la buena noticia de que Ciudad de México es una de las cuatro ciudades elegidas como sedes, junto con Houston (Estados Unidos), Milán (Italia) y Montreal (Canadá).



En diciembre del 2022, podrás formar parte de esta mágica experiencia que contará con escenarios para tomar fotografías, mercado para comprar artículos (como varitas) y disfrutar los dulces y bebidas provenientes del mundo mágico.

La locación aún no se revela, solo se sabe que será un edificio histórico a unas cuadras del Zócalo de la CDMX, a la cual podrán acceder los asistentes a través de su correo semanas antes del evento.

Por otro lado, debemos mencionar que no hay código de vestimenta, aunque se invita a los asistentes a llevar alguna capa, o bien un traje más formal para recrear la sensación de estar Hogwarts.

La experiencia tiene una duración aproximada de dos horas y media y hay varios horarios para el evento:

El costo del boleto rondará los $750 y puedes adquirirlos a través de Fever, ya sea en la página o la aplicación. La venta comienza el 8 de septiembre. Otra opción es comprar los boletos en las taquillas del recinto, aunque se recomienda comprarlos con antelación.

La edad mínima para asistir a la celebración es de 12 años; personas menores de 15 años deberán ir acompañadas de un adulto. Además, el lugar ofrecerá accesibilidad para personas con movilidad reducida o que hagan uso de silla de ruedas.

Lee: Harry Potter: el videojuego ‘Hogwarts Legacy’ se retrasa

Aunque aún no están claros los planes de Warner para el personaje de Harry Potter, ya están confirmadas dos producciones que llegarán en formato de series, que, según los rumores, pueden tratarse de la historia de la juventud de Voldemort, o bien sobre el hijo del icónico mago Harry Potter.

Aún debemos esperar a que los estudios revelen los ambiciosos planes que tienen para la franquicia, Mientras tanto, en compra o renta, disfruta de las mejores películas de Harry Potter que Claro video trae para ti. Entérate de las novedades del mundo mágico navegando con #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

This winter, Harry Potter: A Yule Ball Celebration will make its premiere in multiple cities worldwide, including Milan, Mexico City, Montreal and Houston. Visit https://t.co/jIC5QIStmx for more information on tickets. #HPYuleBallCelebration pic.twitter.com/49MHL2A7SX

— Wizarding World (@wizardingworld) September 1, 2022