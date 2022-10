Halloween: películas que tienes que ver en esta temporada

By

Halloween: existen muchas maneras de festejar esta tenebrosa fecha y Día de Muertos, pero una de las favoritas definitivamente es quedarse en casa a ver un buen maratón de películas de terror; las hay de todo tipo: clásicas, modernas, de zombies, de vampiros, de apariciones, de brujas, animadas… No importa, en Netflix hay de todo, pero hoy te ayudaremos a elegir con una lista que hicimos de nuestras favoritas.

Lee: Director de ‘Nightmare Before Christmas’ dice si es de Navidad o Halloween

Verónica, 2017

Esta película española está basada en hechos reales; es tan buena que… hasta nos encantaría platicártela, pero no te queremos espoilear.

Se dice que la policía española declaró quedar aterrada cuando presenció lo ocurrido esa noche de 1991.

La historia narra la vida de Verónica, una adolescente española que está encargada de cuidar a sus tres hermanitos, pero su vida comienza a cambiar después de jugar a la Ouija para contactar a su fallecido padre, pues lo que contactó más bien fue una fuerza sobrenatural que resultó mortal.

Si no la viste aún, corre a Netflix para que la veas.

Kilómetro 31, 2006

Quizá esta sea la película de terror contemporánea mexicana más famosa. Habla de una oscura leyenda que ha existido durante años sobre el kilómetro 31 de la carretera México-Toluca, la cual conduce al enigmático y antiguo Desierto de los Leones, una zona boscosa caracterizada por ser fría y oscura, donde se encuentra un antiguo convento.

Según la leyenda, en dicho tramo de la peligrosa carretera se pueden ver monjes y personas que murieron ahí por extrañas razones. La película habla sobre el famoso espíritu de un niño que desata un caos. Sin lugar a duda, una película que tienes que ver en estas fechas.

Monster House, 2006

Esta es nuestra película favorita de la lista, pues además de contar con todos los elementos del Halloween, es una película animada igual de entretenida para niños y adultos.

Monster House narra la historia de unos niños casi adolescentes, que durante la víspera de Halloween intentan descifrar el misterio de una casa poseída perteneciente a su extraño vecino.

Lo que hace especial a esta película es increíble animación, las sorpresas que verás en el desenlace y el desarrollo de cada uno de sus personajes, pues es imposible no amarlos a todos.

Jóvenes brujas, 1996

Esta película es un clásico aclamado por millones de personas, que habla sobre cuatro preciosas jóvenes que no se andan con pretensiones sobre la brujería, pues saben perfectamente lo que hacen.

Aunque se divierten, también deben vivir diversas dificultades y tragedias que arreglarán con sus hechizos, aunque esto implique lastimar a otros.

Entre un ambiente espeluznante, arañas, serpientes, venganza y vanidad, esta película te hará revivir lo más escalofriante y atrevido de la década de los noventa. Así que si no la has visto aún, prepárate para dar un paseo en los pasillos más aterradores del mundo del cine.

La hora del espanto, 1985

Este es uno de los clásicos para los amantes del cine de terror ochentero, pues cuenta con una historia entretenida y espeluznante a la vez.

La trama trata sobre un joven que está seguro de que su vecino es un vampiro, así que intenta desenmascararlo y, con la ayuda de un actor y presentador de televisión, descubrir sus oscuros planes para poder comprobar su teoría.

De entrada te advertimos que esto no será una tarea fácil para los personajes, pues además de que no les cree ni la policía, los vampiros, según lo que la historia nos ha enseñado, no son nada fáciles de atrapar…

Lee: Beeper: este era el modo de localizar a alguien hace 30 años

Recuerda que puedes disfrutar de estas y muchas más películas de terror al

adquirir un Paquete internet por tiempo con el que podrás utilizar hasta 2 horas de internet ilimitado por $15 pesos para que veas tu película favorita desde donde sea gracias a la conectividad de #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

Todas son increíbles opciones para llevar a cabo tu maratón personal de Halloween e intentar no morir de miedo. Platícanos cuál verás primero.

Ahora ve: