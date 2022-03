¿Habrá secuela de ‘The Batman’? El director responde y te emocionarás

By

El director Matt Reeves tiene claro que quiere seguir explorando el universo del Caballero Oscuro con una secuela de 'The Batman' y varios 'spin-offs'.

La nueva iteración del Hombre Murciélago interpretado por Robert Pattinson sigue seduciendo al público y a la crítica; pero también suma prometedores números en taquilla –más de 260 millones de dólares al momento de redactar esta nota–. Por semejante razón no es descabellado inferir que Warner Bros. ya está listo para dar luz verde a una segunda parte. Lastimosamente, aún no se ha confirmado de manera oficial la continuación, pero el director Matt Reeves ya puso las cartas sobre la mesa para la realización de una secuela de The Batman y seguro te emocionará saber quién podría ser el nuevo villano.

Lee: Primeras reacciones de ‘The Batman’: ¡magistral como película de Nolan!

Durante una charla con The Independent (vía The Direct), el cineasta reveló que ya hay conversaciones para una secuela de The Batman y lo mucho que le emociona la idea de contar más historias alrededor del Caballero Oscuro aunque el estudio aún no lo ha confirmado.

“No puedes hacer la primera película como si fuera a haber una segunda. Tienes que hacer la primera película como si estuvieras luchando y tiene que ser una historia que se sostiene y vive por sí misma. Pero yo realmente creo en lo que hemos hecho y me emocionaría contar más historias”, comentó el director.

Asimismo, durante una sesión de preguntas y respuestas en Twitter, Matt Reeves reveló quién es el villano que le gustaría introducir en la secuela de The Batman. Y no, no es Joker…

“Hay demasiados, no lo sé… creo que Hush sería uno muy interesante de hacer. Diría que Hush. ¡Pero eso no significa que el siguiente vaya a ser Hush!”, dijo.

Lo que sí es un hecho es que el universo de The Batman continuará expandiéndose en los terrenos del streaming con una serie protagonizada por el Pingüino de Colin Farrell.

“Ya estamos contando otras historias en streaming, estamos haciendo cosas en HBO Max, estamos haciendo una serie del Pingüino con Colin Farrell que va a ser genial. Y también estamos trabajando en otras cosas, pero hemos empezado a hablar de otra película“, adelantó Matt Reeves.

Spin-offs de The Batman en camino

Cabe señalar que aquella serie derivada sobre la policía de Ciudad Gótica que se anunció durante 2020 ya no se realizará. Matt Reeves confirmó, durante una entrevista con el portal The Cyber Nerds, que en su lugar se hará una serie ambientada en el Asilo Arkham, con el objetivo de volverlo un personaje más, tal y como lo es la decadente Ciudad Gótica en The Batman.

“Esa historia [de la serie] ha evolucionado un poco. De hecho, ahora estamos más en el ámbito de lo que sucedería exactamente en el mundo de Arkham”, dijo el cineasta. “Es como una película de terror o una casa embrujada que es Arkham. [Así como] Gotham es un personaje en la película, realmente quiero que Arkham exista como personaje”.

¡Ve preparandote entonces porque seguro The Batman, su probable secuela y spin-offs como el de El Pingüino llegarán a HBO Max! Mientras tanto, aprovecha que al agregar HBO Max a tu Plan Telcel actual podrás disfrutar de un sinfín de series animadas de Batman y películas como Batman inicia, Batman: El Caballero de la Noche y muchas otras más. Además, sigue disfrutando la conectividad de #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

Lee: ¡Más de Batman! Habrá serie del Pingüino con Colin Farrell en HBO Max

Y tú, ¿ya pudiste disfrutar de The Batman? ¿Qué villano te gustaría ver para su posible secuela?

Ahora ve: