Guardianes de la Galaxia Vol. 3 ha llegado a las salas de cine y la tercera entrega de esta adorada saga dirigida por James Gunn es nuevamente tema de conversación.

A pesar de que la película cuenta con un sinfín de personajes amados por chicos y grandes, no es ninguno de los ya conocidos quien se ha robado la atención de los espectadores; existe un personaje inusual que está dejando huella en todo el público.

Lee: La risa de los villanos: ¿una expresión de miedo o alegría?

¿Quién es este adorable personaje de Guardianes de la Galaxia?

Este peludito personaje es nada más y nada menos que la pequeña y adorable perrita conocida como Cosmo, la cual está siendo tendencia debido a la forma en la que roba los corazones de los cinéfilos, pues lo hace de formas tan inesperadas que incluso el mencionarlo sería hacerte un spoiler.

Por ello, a continuación te enseñaremos algunos datos curiosos sobre Cosmo, la perrita espacial de Guardianes de la Galaxia Vol. 3.

Datos curiosos sobre Cosmo

En primer lugar, Cosmo ya había aparecido previamente en la línea cronológica de esta increíble franquicia. Recordemos que aparece brevemente en Guardians of The Galaxy I (2014) como parte del Museo del Coleccionista y también estuvo presente en The Guardians of The Galaxy Special Holiday (2022).

En segundo lugar, Cosmo es un homenaje a Laika, el primer perro en ir al espacio. Para entender mejor la relación, hay que tener en cuenta que los dos perritos formaron parte de un proyecto espacial Soviético para evaluar la viabilidad de la supervivencia humana durante un viaje interestelar.

En tercer lugar, Cosmo es conocida por su habilidad para hablar con los humanos. Esta habilidad es una de las principales características de su personaje y la hace única entre los otros personajes de este increíble filme.



En cuarto lugar, Cosmo posee una habilidad sumamente única: la telepatía. Esta le permite comunicarse con otros seres sin necesidad de palabras, lo cual resulta muy conveniente cuando se es un lomito.

Lee: ‘Attack on Titan’: conoce el secreto del Titán Acorazado

Ahora que conoces más sobre Cosmo, no olvides estar al tanto a las noticias de esta u otras películas con tu Paquete Amigo Sin Límite, que incluye redes sociales sin límite para que sigas navegando con #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

Cuéntanos, ¿ya robó tu corazón este adorable personaje?

Ahora ve: