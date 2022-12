‘Guardianes de la Galaxia’: El nuevo tráiler que nos hizo llorar

By

Guardians of the Galaxy o Guardianes de la Galaxia ha sido una de las obras cinematográficas más vendidas en los últimos años, pues no ha sido únicamente de consumo infantil, sino también de cientos de adultos fanáticos de los superhéroes, la fantasía y la acción.

Lee: ‘Deadpool 3’ podría contar con los primeros 4 Fantásticos de Fox

Guardianes de la galaxia 3

Según James Gunn, el escritor y director de Guardians of the Galaxy, esta será la última vez que veamos a los Guardianes de la Galaxia que ya conocemos. Así que, sin duda, se trata de algo sumamente especial y único, pero lo averiguaremos cuando se estrene la película el 5 de mayo de 2023.

La primera película de la saga Guardians of the Galaxy se estrenó en el 2014, mientras que la segunda parte se estrenó 3 años después, en el 2017.

En esta ocasión, pasaron 5 años de trabajo arduo y detallado para realizar la tercera película con los mejores elementos que todo fanático desearía ver, entre muchas otras sorpresas completamente inesperadas.

El icónico tráiler

Recientemente, se estrenó el tráiler de Guardians of the Galaxy vol. 3, uno de los más esperados este año.

En él podemos ver una serie de sorpresas que definitivamente no esperábamos, como la aparición de Adam Warlock, un personaje importante de Marvel interpretado por Will Poulter.

Además, la historia también se centra en Rocket, parte importante de la película que muchos ven ligada al Alto Evolucionador, el villano de la película interpretado por Chukwudi Iwuji. También, debemos recordar que esta será la última película de James Gunn dentro de las filas de Marvel.

Por ahora solo nos queda esperar hasta mediados del siguiente año para comprobar por nosotros mismos lo increíble de esta última entrega de Guardianes de la galaxia.

También vale la pena recordar que la película estará en la Fase 5 del Universo Cinematográfico Marvel, siendo el segundo filme de Marvel que se estrene en el 2023, después de Ant-Man and the Wasp: Quantumania, cuyo estreno será en febrero.

Lee: ‘El Grinch’: todo sobre el primer avance de su nueva película de terror

Ahora que conoces el increíble tráiler, no olvides que puedes estar al tanto a las noticias de tus películas favoritas en HolaTelcel con tu Paquete Amigo Sin Límite que incluye redes sociales sin límite para que sigas navegando con #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

Sin duda todos esperamos con ansias esta tercera parte de la saga, más ahora que conocemos el tráiler. ¿Te imaginas lo genial que será esta nueva entrega?

Ahora ve: