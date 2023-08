Greta Gerwig: ‘How I Met Your Mother’ iba a tener un ‘spin-off’

La mujer más importante del cine actual estuvo a punto de aparecer en un 'spin-off 'de ‘How i met your mother’ que no se estrenó.

Greta Gerwig es la mujer del momento en la industria cinematográfica, pues es la directora de la icónica y fenomenal película de Barbie, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling.

Por su increíble trabajo como directora, guionista, coguionista o actriz en otros proyectos cinematográficos, como Frances Ha (2012), Lady Bird (2017) y Little Women (2019), es difícil imaginar a Greta Gerwig en otro tipo de proyectos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si la viéramos en How I Met Your Mother?

Greta y How I Met Your Mother

Algo que quizá algunos no recuerden es que Greta Gerwig no solo es la directora de Barbie, a quien millones de personas ahora siguen por su increíble trabajo al mando de imperdibles películas, sino que también es una reconocida actriz desde el 2006.

Por otra parte, How I Met Your Mother es una de las comedias de situación más exitosas y populares de los últimos tiempos, que a lo largo de los años no ha dejado de convertirse en la favorita de millones de personas de cualquier edad

Esta serie es bien conocida por su elenco, en el que se encuentran algunos de los actores y actrices más reconocidos, pero también por aquellos que podemos encontrar haciendo apariciones cortas y bastante icónicas.

Pero la aparición de Greta Gerwig en How I Met Your Mother no estaba pensada para ser simplemente algo de un capítulo o dos. De hecho, se trataba de un spin-off que nos iba a contar una historia completamente nueva sobre lo que ya conocemos.

How I Met Your Dad: el spin-off que no vio la luz



En noviembre del 2013, se anunció oficialmente que CBS y 20th Century Fox Television estaban a punto de lanzar nada más y nada menos que How I Met Your Dad, cuyos productores ejecutivos serían los mismos creadores de How I Met Your Mother.

Lo increíble es que en esta nueva historia se nos mostraría una perspectiva completamente diferente a la de Ted Mosby, pues se trataba de cómo una mujer conoció al padre de sus hijos.

Tan solo un año después de haber hecho este anuncio, la producción de este proyecto hizo público el elenco, en el que aparecían celebridades como Drew Tarver, Nicholas D’Agosto, Krysta Rodriguez y Andrew Santino.

Lo mejor de todo era que la protagonista iba a ser la gran Greta Gerwig; sin embargo, de este spin-off solo se pudo realizar el capítulo piloto. Aunque no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que pasó, simplemente dejaron de aparecer noticias sobre How I Met Your Dad hasta que desapareció.

Al final, el año pasado se logró estrenar este spin-off, pero bajo el nuevo nombre de How I Met Your Father en el que, además, los productores, directores, actores y actrices eran completamente diferentes a los de How I Met Your Dad. De hecho, en lugar de Greta Gerwig la protagonista de este spin-off es Hilary Duff.

Honestamente, creemos que Greta Gerwig habría sido una gran protagonista de este spin-off. ¿Ya sabías sobre este proyecto?

