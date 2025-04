¡Gorillaz regresa este 2025! Damon Albarn confirma nuevo disco

By

La espera ha terminado para las y los fans de Gorillaz. Damon Albarn, fundador y cantante de la banda, confirmó oficialmente el lanzamiento de un nuevo álbum para este 2025.

¿Qué podemos esperar? Aquí te contamos más detalles.

Gorillaz: uno regreso muy esperado

En una reciente entrevista con la periodista Carole Boinet para la revista francesa Les Inrockuptibles, Damon Albarn habló sobre la ópera electrónica en la que está trabajando en colaboración con el productor de teatro Jean-Luc Choplin.

Boinet aprovechó el espació para hablar con el músico sobre sus futuros proyectos y para preguntarle sobre sus planes para este año, a lo que Damon respondió:

Estoy terminando un nuevo álbum de Gorillaz. ¡Una ópera y un nuevo álbum de Gorillaz me parecen suficientes para 2025!

Con esto, el regreso de Gorillaz queda confirmado para este año. Pero, ¿qué nos espera?

Rumores de colaboraciones con Paul McCartney y Noel Gallagher

Las expectativas están por las nubes con esta noticia y se intensificaron con algunas imágenes que Jeff Wootton, guitarrista de Gorillaz, compartió en Instagram, donde se le ve en el estudio junto a Paul McCartney y Noel Gallagher.

Estas fotos, que también incluyen a Damon Albarn rodeado de instrumentos y equipo de grabación, han desatado especulaciones sobre posibles colaboraciones en el próximo álbum.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jeff Wootton (@jeffwootton)



Aunque no hay confirmación oficial, la posibilidad de que estos dos iconos de la música participen en el nuevo proyecto podría ser realidad.

Y cobra especial relevancia, ya que el lanzamiento del nuevo álbum podría coincidir con las celebraciones del 25 aniversario de la banda en 2026.

Cuéntanos, ¿qué esperas del nuevo álbum de Gorillaz?

