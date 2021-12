Game of Thrones es y será por siempre una de las mejores series de la televisión, incluso con una última temporada que no fue del agrado de todos sus seguidores, lo que indudablemente hubiera sido distinto si hubieran sido diez temporadas. Algo que George R.R. Martin, creador y escritor de La canción de hielo y fuego, deseaba.

Leer: 7 veces en las que ‘GOT’ le copió a ‘Shrek’

George R.R. Martin es una de las mentes maestras detrás del éxito de Game of Thrones; gracias a sus novelas, la serie pudo llevarse a cabo y tuvo una base sólida sobre la cual construir a los personajes y su historia. Sin embargo, al llegar a la quinta temporada y al no haber más libros, la serie tomó un rumbo diferente.

George R.R. Martin quería que fueran diez o trece temporadas de Game of Thrones

A dos años del lanzamiento de la última temporada, se ha revelado que el escritor nunca estuvo de acuerdo con que Game of Thrones llegara a su final con solo ocho temporadas. George R.R. Martin estaba seguro de que la historia podría extenderse hasta para diez temporadas. Sin embargo, los productores ya estaban cansados y decidieron darle fin. Un final que se convirtió en probablemente el más criticado de la historia.

“George voló a Nueva York para almorzar con Richard Plepler (exCEO de HBO) para rogarle que hiciera diez temporadas de diez episodios”

Estas recientes declaraciones forman parte del nuevo libro del periodista James Andrew Miller, titulado “Tinderbox: HBO’s Ruthless Pursuit of New Frontiers”. En él se relatan algunos hechos sobre la historia de HBO en donde era imprescindible incluir su éxito con Game of Thrones.

“Había el suficiente material para lograr diez o hasta trece temporadas y también para que la serie fuera más satisfactoria y una experiencia más entretenida. (…) Pero los showrunners estaban agotados, con razón. Estaban listos y querían terminar, así que la cortaron”, se relata en el libro.

Desacuerdos desde la quinta temporada

Se dice que el conflicto entre George R.R. Martin con los showrunners, D.B. Weiss y David Benioff comenzaron desde el final de la quinta temporada, cuando los productores ya no tenían más libros en los cuales basarse. Novelas que hasta la fecha el creador no ha publicado y que mostrarían el verdadero final de Game of Thrones.

“George ama a Dan y Dave, pero después de la quinta temporada sí empezó a preocuparse del camino que estaban siguiendo porque George sabe hacia dónde avanza la historia. Él comenzó a decir: Ustedes no están siguiendo mi plantilla. Las primeras cinco temporadas siguieron el mapa de George. Luego comenzaron a salirse del mapa”.

El futuro de Game of Thrones

Muchos, incluido Elon Musk, se han ofrecido para volver a grabar la última temporada de Game of Thrones y darle un mejor final a la serie. Hasta ahora no se ha confirmado que algo así vaya a ocurrir, pero sí es un hecho que una nueva serie está por venir. Hablamos de House of the Dragon, en la que se contará la historia de la casa Targaryen antes de la guerra por el Trono de Hierro.

House of the Dragon se estrenará en 2022 a través de HBO y promete ser tan exitosa como su antecesora. Así que estás a tiempo de contratar HBO Max con cargo a tu Plan Telcel actual y continuar disfrutando de una de tus series favoritas con la conectividad de #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.



Leer: ¡Atención fans de ‘GOT’, habrá una convención oficial de la serie!

¿Tu crees que el final de Game of Thrones ameritaba que la serie tuviera al menos diez temporadas? 🤔

Ahora ve: