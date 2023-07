Fallece la legendaria cantante Sinéad O’Connor a los 56 años de edad

By

Este 26 de julio la escena musical mundial quedó perpleja tras el anuncio del fallecimiento de la cantante irlandesa Sinead O’Connor. Su carrera musical de tres décadas la convirtió en una de las estrellas más icónicas del rock moderno y le impuso su sello único a lo largo de los años.

Breve recorrido por la carrera de Sinéad O`Connor

Nació el 8 de diciembre de 1966 en Dublín, Irlanda, bajo el nombre de Sinéad Marie Bernadette O’Connor. Gracias a su gran talento e inconfundible voz, rápidamente sus obras se hicieron conocidas en todo el mundo.

Sus líricas y sonidos iban totalmente de la mano con el sentimiento de rebeldía que en aquellos días predominaba en la música popular.

Con el lanzamiento de su primer álbum de estudio, The Lion and the Cobra en el año 1987, O’Connor se hizo famosa a nivel global al fusionar el rock alternativo, junto con pop y folk.

Dos de sus canciones más recordadas

A pesar de contar con una amplia discografía, entre sus canciones más recordadas están Nothing Compares 2 U, en la que canalizó su melancólico sello, sin olvidar la vibrante Mandinka con su letra llena de energía y ritmo. Ambas nos recuerdan toda una época que fue empapada por el trabajo de la irlandesa.

Durante su carrera, O’Connor marcó un antes y un después en el panorama musical gracias a sus influencias artísticas e idiosincrasia única, encarnando una fuerza que no se detenía ante nada, ni siquiera ante los prejuicios.

Recordemos por siempre a Sinéad O’Connor por la fuerza que tanto manifestó en su voz, en sus creaciones y en su vida. Descanse en paz Sinéad O’Connor.

