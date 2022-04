‘Exploding Kittens’: Netflix anuncia serie animada y videojuego

El gigante de streaming nunca descansa para ofrecernos novedosos y atractivos proyectos dentro de su plataforma. En esta ocasión tiene en la mira al popular juego de cartas Exploding Kittens. Pero no será un proyecto cualquiera, pues Netflix ha anunciado que lanzará por primera vez un videojuego y una serie animada basados en este popular juego de mesa.

Lee: Los códigos secretos de Netflix para ver series y películas ocultas

Exploding Kittens tendrá serie animada y videojuego en Netflix

Desde 2021, Netflix ha comenzado a apostar por los videojuegos como parte de la oferta de entretenimiento que ofrece su catálogo. En ese sentido, el videojuego Exploding Kittens será una pieza original de Netflix y podrá disfrutarse a partir de mayo de 2022.

Mientras que la serie animada será una realidad, pero hasta mayo de 2023. El show seriado está catalogado como una comedia animada para adultos. La serie Exploding Kittens contará con las voces de Tom Ellis (Rush, Lucifer), Abraham Lim (Clickbait, The Boys), Lucy Liu (Shazam, Elementary), Ally Maki (Wrecked, Toy Story 4), Mark Proksch (What We Do in the Shadows, Better Call Saul) y Sasheer Zamata (Woke, Home Economics).

“El desarrollo conjunto de un juego y una serie animada abre nuevos caminos para Netflix”, dijo Mike Moon, director de animación para adultos de Netflix. “¡Y no podríamos pensar en un mejor juego para construir un universo que Exploding Kittens, uno de los juegos más ingeniosos, icónicos y originales de este siglo! ¡Netflix es el lugar perfecto para explorar esta creciente franquicia y somos muy afortunados de trabajar con este increíble equipo!”.

¿De qué trata la serie animada y el videojuego?

De acuerdo con Netflix, la serie animada se centrará en dos gatos domésticos, quienes son la encarnación de Dios y el Diablo. Ambos liberarán una eterna batalla contra el bien y el mal. El titán del streaming promete fidelidad hacia el juego de cartas original, pues están involucrados Elan Lee y Matthew Inman, los creadores del juego, en la producción del proyecto. Mientras que Mike Judge (Beavis and Butt-Head) y Greg Daniels (The Office) fungirán como productores ejecutivos.

Por otra parte, el videojuego respetará la dinámica del juego de cartas original. El objetivo será evitar la carta del Exploding Kitten, la cual suele hacernos “explotar” y ser eliminados de la partida. Asimismo, dentro del juego podremos usar varias cartas para hacer que nuestros rivales caigan en trampas o evitar que nos eliminen. La partida termina cuando solo queda un jugador sin explotar. En esta versión de Netflix, podrás jugar de manera individual o con varios jugadores.

Cabe señalar que Exploding Kitten también cuenta con otros videojuegos exclusivos para Nintendo Switch y para iOS y Android. Sin embargo, cabe aclarar que estas tres versiones videojugables son totalmente ajenas a lo que prepara Netflix.

Y si de gatos hablamos, te invitamos a que también veas Cat Burglar, una nueva serie interactiva de Netflix bajo la producción de los creadores de Black Mirror. Recuerda que los mejores estrenos siempre están en Netflix y podrás disfrutarlos con tu Plan Max Play con Netflix con el que puedes seguir al tanto de tus series y películas favoritas gracias la conectividad de #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

Lee: Aprende cómo instalar juegos de Netflix en tu teléfono o tableta

Y tú, ¿ya estás listo para ver y jugar Exploding Kitten en Netflix?

Ahora ve: