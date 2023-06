‘Evil Dead: el despertar’ Estos son los ‘Easter eggs’ que vimos en el filme

By

Evil Dead es una de las sagas más imactantes del cine de terror y cada uno de sus estrenos ha sido muy bien recibido por el público.

La primera película se lanzó en 1981, mientras que la cuarta se estrenó en el 2013. Luego de que muchos pensaran que esta sería la última, tan solo unas semanas atrás se estrenó Evil Dead: el despertar.

Evil Dead: el despertar

Después de 10 años, por fin se estrenó la quinta película de esta impresionante y espeluznante saga, que ha atemorizado a diferentes generaciones desde su primera entrega. Dirigida por el especialista en terror Lee Cronin, esta película está dando mucho de qué hablar.

Hasta ahora el estreno está teniendo el éxito esperado. La imagen de Alyssa Sutherland con ese maquillaje aterrador se propagó por todas partes, generando una inmensa curiosidad en los espectadores no solo de asustados por el personaje, sino también por saber qué sucedió con la historia luego de diez años.

Lo cierto es que, al tratarse de una película perteneciente a una legendaria saga, quizá podríamos esperar algunos Easter eggs de las anteriores películas y otros realmente sorprendentes e inesperados.

Easter eggs en Evil Dead: el despertar

Si ya viste Evil Dead: el despertar, seguramente te percataste de que existen algunos Easter eggs inconfundibles y que eran bastante necesarios para darle mucha más emoción a la película. Si no los notaste, te los mostramos todos.

El Necronomicon: el Necronomicon o Libro de la muerte es un objeto obligado en todas las películas de Evil Dead, por lo que en esta quinta entrega no pudo faltar. El libro, forrado de piel humana y escrito con sangre, pondrá en marcha la trama de esta película de la manera más turbia.

La cabaña del bosque: seguramente este es uno de los Easter eggs más icónicos en la película, pues la cabaña en el bosque es algo realmente característico de esta saga. En Evil Dead: el despertar, la historia se desarrolla por primera vez fuera de una cabaña para acontecer en un edificio viejo, pero sí que podemos ver la cabaña en el bosque en algún momento…

La motosierra: otro elemento icónico de esta saga es la motosierra que siempre protagoniza las películas. En esta ocasión se le rinde tributo a este elemento y a Ash Williams de la manera más increíble y sangrienta.

La escopeta: la escopeta no solo es un elemento popular de las primeras tres películas, sino también de la serie Ash vs Evil Dead. De hecho, uno de los pósters de Army of Darkness, es una imagen de Ash levantando su motosierra y su escopeta, que se volverá la mejor amiga de la protagonista en este quinta película.

Si tú también eres ultrafan de Evil Dead, no olvides ver Evil Dead: el despertar en compra o en renta con cargo a tu línea Telcel a través de Claro video, donde también hallarás otras grandes historias de terror. Sigue al tanto de tus series y películas favoritas gracias a la conectividad de #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

Quedamos aterrorizados luego de ver esta gran película, pero ¡ya queremos verla de nuevo! ¿Estás listo para verla con tus amigos?

Ahora ve: