“Inside Banksy”, la exposición inmersiva sobre el famoso artista del grafiti

Banksy es un artista de grafiti cuya identidad se desconoce. Se cree que es oriundo de Bristol, Inglaterra. Su obra se ha convertido en una de las más populares y reconocidas en el mundo debido al gran ingenio que el artista posee para abordar temas de interés social.

Estas se caracterizan por ser divertidas, sarcásticas y por tratar temas profundos enfocados a la crítica social.

Banksy: el discurso anónimo

Fue en el año 2004 cuando el mundo escuchó por primera vez el nombre de Banksy; el artista había realizado una pinta en el muro de Cisjordania en Belén. Dicho muro posee 760 km de longitud y separa a Palestina de Israel.

Esta acción no solo dio a conocer la obra del artista, sino que dejó bien en claro el objetivo principal del artista: hablar de temas sociales que son vitales para comprender el mundo moderno.

¿Qué es Inside Banksy?

Es una exposición inmersiva que ofrece una experiencia única a través de diferentes instalaciones que nos muestran la obra del artista. Por medio de diferentes estaciones, que van desde la realidad virtual hasta el maping, todos los elementos de la exposición (incluso la música e iluminación) fueron realizados por algunos de los artistas urbanos más importantes del mundo.

¿Qué verás en Inside Banksy: Unauthorized Exhibition”?



Sala de Introducción: la primera sección de la exhibición nos muestra la relación que existe entre el artista y la música, pues en ella se encuentra la mayoría de los trabajos gráficos que el artista ha realizado para diferentes portadas de álbumes musicales.

Be Banksy: ¿sobre qué hablaría tu obra si tuvieras la atención del mundo y pudieras dejar tu huella en la cultura popular? Este cuestionamiento se hace más presente dentro esta sección de la experiencia, donde el visitante puede realizar un grafiti digital bajo el lema “Nadie me escuchó hasta que no supieron quién era”.

VR Experience: este punto de la experiencia nos muestra un mundo disruptivo cuyo protagonista es la obra del artista, del cual el espectador es el público. Todo esto se lleva a cabo a través de un recorrido en primera persona en realidad virtual por las calles de diferentes ciudades que cuentan con obras icónicas del artista del grafiti.

Sala Inmersiva: por último, aquí todo es Banksy. Desde el suelo y las paredes hasta las imágenes y sonidos que jugarán con todos tus sentidos y, con suerte, te harán descubrir una forma diferente de ver el arte callejero.

Cabe mencionar que los visitantes pueden ver Gangsta Rat (2004), una referencia en serigrafía al estilo Bristol Fringe de Banksy.

Lugar y horarios de la experiencia de Banksy

La experiencia estará disponible en Plaza Carso, en Ciudad de México, durante todo el mes de abril. Y en un par de meses la exposición estará disponible en Monterrey y Guadalajara.

Si quieres conocer los horarios de la exposición en CDMX, te dejamos la información a continuación:

Martes a jueves de 12:00 p.m. a 08:00 p.m.

Viernes de 12:00 a 09:00 p.m.

Sábado de 11:00 a.m. a 09:00 p.m.

Domingo de 11:00 a.m. a 08:00 p.m.

Coméntanos, ¿qué te parece la obra de Banksy?

