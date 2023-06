¿Evento canónico? La moda de TikTok. ¿Sabes lo que esto significa?

By

Seguramente has visto en TikTok e Instagram mucho contenido sobre los eventos canónicos. Hoy te diremos cuál es su significado.

Casi siempre son TikTok e Instagram los que se encargan de viralizar muchos nuevos conceptos, entre otros que ya existían y que muchos no conocíamos. Esto nos sirve bastante para entender mejor nuestro alrededor e incluso nuestro interior. Por ejemplo, ¿sabes qué es un evento canónico?

¿Evento canónico?

A estas alturas, es muy probable que hayas leído frases como “es un evento canónico, no puedo intervenir”, una tendencia que se viralizó rápidamente en TikTok y que ahora se puede ver también en redes sociales como Instagram y Facebook.

¿Te has preguntado qué significa esto? La idea es hacer un video para TikTok hablando sobre diferentes tipos de eventos canónicos que las personas hemos visto en la sociedad o que nos han sucedido a nosotros mismos.

Por ejemplo: “Yo viendo cómo alguien se involucra con una persona que apenas acaba de terminar una relación, pero no puedo intervenir porque es un evento canónico”.

Lo anterior significa que, como la mayoría ya sabemos, relacionarnos con alguien que recién acaba de terminar una relación no es bueno, pues esas personas aún no han sanado y no son capaces de darse un respiro para estar solos sin depender de nadie o de ninguna relación.

Pero… ¿Por qué todas estas historias terminan en un “no puedo intervenir”, y qué es lo que los convierte en eventos canónicos?

Spider-Man tiene la respuesta

De acuerdo con la película Spider-Man: a través del Spider-Verso, los eventos canónicos suelen ser situaciones que no podemos ni debemos evitar, pues, además de alterar la línea del tiempo, si no sucedieran, no seríamos las personas que somos hoy en día ni habríamos adquirido aprendizaje y experiencia.

En la mayoría de los casos los eventos canon son malos; a veces son buenos y a veces tienen mucho de alguna de las dos. Lo cierto es que este tipo de eventos, por muy malos que sean, son algo que necesariamente debemos vivir para poder desarrollarnos.

En el caso de Spider-Man, algunos de estos eventos canon podrían ser la desafortunada partida del tío Ben, la del Capitán Stacy o incluso la infección del simbionte Venom. Lo que se trata de demostrar en TikTok es que todas las personas hemos vivido alguno o varios eventos canónicos.

Sí que nos hemos puesto a pensar en cuál ha sido nuestro mayor evento canónico. ¿Ya sabes cuál es el tuyo?

