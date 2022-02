‘Euphoria’: actor da ‘spoiler’ sobre el final de la segunda temporada

La serie del momento protagonizada por Zendaya (Spider-Man: Sin camino a casa) se ha convertido en todo un fenómeno desde el asalto de su primera temporada en 2019. Durante dos temporadas, le hemos seguido la pista a un grupo de adolescentes inmiscuidos en todo tipo de temas como el amor, la identidad de género, las drogas, el sexo y las redes sociales.

A propósito de éstas últimas, y a la espera del último episodio de la segunda temporada, el actor Javon Walton, parece haber revelado lo que nos depara como espectadores para el final de temporada. Pero ¿habrá sido un verdadero spoiler?

¿Se ha revelado el final de la temporada 2 de Euphoria?

Durante una sesión de preguntas y respuestas, patrocinada por MTV, el joven actor Javon Walton, quien interpreta a Ashtray, fue cuestionado sobre cómo describiría en tan solo tres palabras el final de temporada de Euphoria. Aunque al principio parecía que tardaría en dar la respuesta, quizá para evitar los spoilers, respondió de manera contundente:

“Mm. Diría intenso, devastador y demasiado impactante”, dijo el histrión de 15 años.

A decir verdad, no es ningún spoiler, pero sí nos anticipa que muchas otras cosas impactantes están por venir para el desenlace. ¿El tortuoso camino de Rue en medio de las drogas empeorará? ¿Qué pasará con Jules, Elliot, Cassie, Nate y compañía?

El final de temporada de Euphoria lo podrán disfrutar el próximo domingo 27 de febrero con el episodio titulado All My Life, My Heart Has Yearned for a Thing I Cannot Name. ¿Listos para el desenlace?

