Estos son todos los Easter Eggs del tráiler de ‘Thor: Love and Thunder’

Con el estreno del primer tráiler de 'Thor: Love and Thunder', te presentamos los Easter Eggs que encontramos para que te emociones más.

Aunque nuestra atención ha estado enfocada en lo que próximamente pasará en Doctor Strange 2, en el multiverso de la locura, Marvel Studios tampoco quiere que pase desapercibido el Dios del Trueno. Por eso nos ha sorprendido con el lanzamiento del primer tráiler de la cuarta película del personaje. Y es que gracias a este primer avance de un minuto y medio de duración ya podemos comenzar a sacar conjeturas de lo que sucederá. Por eso, te presentamos los Easter Eggs que encontramos en el tráiler de Thor: Love and Thunder.

Los Easter Eggs y referencias en el tráiler de Thor: Love and Thunder

El traje clásico de Thor

El tráiler de Thor: Love and Thunder comienza con el desarrollo y la evolución de Thor frente a nuestros ojos. El héroe corre a través del bosque mientras lo vemos como un niño, un adolescente y después como un adulto. Sin embargo, lo que llama la atención es su atuendo adolescente, que es exactamente el que hemos visto una y otra vez en los cómics de Jack Kirby.

Seguramente con este guiño también se acordaron de los trajes clásicos de Vision y la Bruja Escarlata que vimos en WandaVision o el traje clásico de Richard E. Grant en Loki.

CrossFit para ponerse en forma

A todos nos sorprendió cuando en Avengers: Endgame vimos una versión totalmente diferente de Thor: el Fat Thor. Su físico causó una ola de controversias cuando se puso sobre la mesa que el peso del personaje fue un recurso humorístico relacionado con la depresión. Pero ahora en Thor: Love and Thunder, el asgardiano, quiere enderezar su camino y por ello ha decidido volver a ponerse en forma y ser un dios hipermusculoso.

En una de las escenas del tráiler está dentro de una cueva haciendo crossFit. Su atuendo deportivo todavía es más significativo cuando lo vemos usando una gorra con el clásico logo de Los vengadores.

Los Asgardianos de la Galaxia

Los Guardianes de la Galaxia parece que serán parte fundamental de Thor: Love and Thunder. No sabemos cuánto tiempo ocuparán en pantalla, pero el director Taika Waititi nos ofreció un vistazo a estos personajes. No obstante, la ausencia de Gamora es evidente. Recordemos que al final de Endgame, Star Lord emprende un viaje para buscarla.

Falligar the Behemoth

Aunque en el tráiler no hay rastro de Gorr the God Butcher, interpretado por Chris Bale, si hacen alusión a una viñeta de los cómics. En el avance, Thor y Korg contemplan a una gigantesca criatura muerta en un lugar lleno de nieve. Se trata de Falligar, un poderoso dios que ganó el Torneo de los Inmortales. Asumimos que Gorr lo ha matado como parte de su ira y poderío cósmico.

La viñeta en cuestión forma parte del cómic Thor: Dios del Trueno #3, de Jason Aaron y Esad Ribic, donde Thor encuentra a Falligar el Behemoth muerto. En este caso, el fotograma es el mismo, solo que en el avance vemos que se incluye a Korg.

Nuevo Asgard

Desde Thor: Ragnarok y Endgame sabíamos que el hogar de Thor fue destruido y los asgardianos que sobrevivieron fueron reubicados en Tønsberg, Noruega, y rebautizaron la tierra como Nueva Asgard. En el tráiler vemos que la ciudad está en todo su apogeo. Incluso hay una referencia a los cómics protagonizados por un barco y dos cabras mágicas tirando sobre este. Dichas cabras se llaman Tanngnjóstr y Tanngrisnir.

Tessa Thompson vuelve como Valkiria, pero en esta ocasión no la vemos como la valiente guerrera, solamente está aburrida ocupando la silla de un despacho en medio de una reunión burocrática.

Los dioses del Olimpo del UCM

En el tráiler de Thor: Love and Thunder somos testigos de la aparición de un santuario dorado. Se trata de la versión del Olimpo del UCM, o sea, el hogar de los dioses griegos de la mitología griega. Ahí aparece Zeus y aunque solo lo vemos de espaldas, debemos anticiparles que se trata del actor Russell Crowe, quien dará vida al máximo Dios del Olimpo.

Mighty Thor

El tráiler no podía terminar sin una gran revelación. Y es que, por fin, pudimos ver por primera vez a Mighty Thor, interpretada por Natalie Portman, empuñando el Mjolnir. La película marca el regreso de la actriz como Jane Foster, quien es la nueva elegida del martillo asgardiano.

Y tú, ¿habías visto todos los guiños, referencias y Easter Eggs en el tráiler de Thor: Love and Thunder?

