Estos son 5 datos sobre Michael Jackson que seguramente no sabías

Michael Jackson es uno de los artistas más importantes en la historia de la música en todo el planeta, título bastante difícil de conseguir, y es que aunque su carrera musical es sorprendente y muy extensa, Michael es conocido también por sus obras de caridad, su excéntrica personalidad y todos los mitos que giran en torno a él. Hoy te hablaremos de los 5 datos más sorprendentes sobre Michael Jackson que seguramente no sabías.

1.- ¿Michael Jackson hizo la música del videojuego Sonic?

Quizá ya habías escuchado de este famoso mito en el que se decía que el Rey del Pop participó haciendo la música de Sonic, pero que no se le dieron los créditos. Durante los últimos años, varias fuentes relevantes han confirmado la participación del cantante en la música del videojuego. De hecho, la misma compañía SEGA admitió que estuvo presente en el proceso de creación, aunque no reconocieron que llegara a la versión final.

Pero ¿qué crees? Recientemente y cerca del lanzamiento de Sonic Origins, quien fuera el responsable del team Sonic en aquella época, Yuji Naka, parece haber confirmado tal especulación mediante Twitter. Fue este 23 de junio cuando el hombre publicó lo siguiente: “¿El Sonic 3 de Sonic Origins tiene una canción diferente?”, para posteriormente lanzar algo revelador:“Oh dios mío, la música de Sonic 3 ha cambiado incluso, aunque SEGA Oficial utilice la música de Michael Jackson”.

Posterior a eso, Naka aseguró que se había referido a un video de la cuenta oficial de SEGA en TikTok en el que aparece Sonic con una canción de Michael Jackson. No obstante, aunque pidió disculpas por el malentendido, los fans aseguran que esto no fue más que una confirmación extraña del rumor. ¿Tú qué opinas?

2.- Una colaboración entre Jackson y Freddie Mercury

Mucho se dice sobre el vínculo entre el vocalista de Queen y Michael Jackson, pero hablemos sobre la colaboración inconclusa entre estas dos leyendas. ¿Recuerdas la famosa canción Another one bites the dust? Resulta que fue escrita para que la interpretara Michael Jackson, pero a este no le gustó tanto. Sin embargo, Michael recomendó a los integrantes de Queen que la utilizaran en su nuevo álbum y esta se convirtió en una de las canciones más famosas de la banda gracias a dicho consejo.

Años después, Michael y Freddie comenzaron a visitarse mutuamente con el deseo de trabajar juntos, hasta que en 1983, en la mansión californiana de Michael Jackson, se grabaron tres temas tras una sesión de 6 horas: There Must Be More To Life Than This, State of Shock y Victory. Desafortunadamente, solo la primera fue lanzada oficialmente. Tampoco se supo si las canciones estaban destinadas a un álbum de Michael, de Queen o a un álbum conjunto de ambos genios.

Sobre el porqué no se concluyó este proyecto entre ambos, se dicen muchas cosas. Entre los rumores más frecuentes se encuentran: la diferencia entre sus estilos de vida –pues Freddie se dedicaba a la fiesta y Michael se inclinaba más por la tranquilidad– y que el Rey del Pop solía llevar al estudio a un pequeño mono de su zoológico privado y éste era muy inquieto. La versión más aceptada por el público es que ambos tenían agendas muy ocupadas para poder dedicarse a ese proyecto y lanzarlo al mundo.

3.- ¿Michael Jackson compraría Marvel?

Hace más de 20 años, Marvel se encontraba con algunas dificultades financieras, esto según el mismísimo Stan Lee; como ya sabrás, Michael Jackson se caracterizaba por sus decisiones alocadas para ayudar a los demás, pero en esta ocasión, Michael no precisamente donaría algo a la compañía y tampoco les iba a ayudar solo porque sí.

El Rey del Pop quiso comprar Marvel y estaba muy decidido, pero tenía un motivo muy importante para obtener el mando de la compañía, ¿te imaginas de qué se trataba? El cocreador de Spider-Man, Stan Lee, dijo lo siguiente: “Michael pensó que yo sería el que podría conseguirle los derechos para hacer una película de Spider-Man y le dije que no podía. Tendría que comprar la compañía.”

Así es, Michael tenía el grande deseo de interpretar a Spider-Man en una película y estaba dispuesto a comprar Marvel, pero al parecer los encargados de la compañía tenían planes muy diferentes. Aunque Stan Lee asegura que Michael habría interpretado al superhéroe muy bien, asegura que Tobey Maguire fue fabuloso y que, ciertamente, Michael no era un buen hombre de negocios para llevar todo Marvel.

4.- Jackson no inventó el moonwalk

Otra cosa por la que Michael Jackson era sumamente famoso fueron sus increíbles y únicos bailes, pues no solo las coreografías eran espectaculares, sino también la forma en la que el Rey del Pop se movía, demostrando un talento nato para las artes, incluyendo la danza.

Quizá uno de los pasos más icónicos del cantante sea el moonwalk o “caminata lunar”, aquel paso que todos los niños quieren aprender, en el que hay que deslizar un pie seguido de otro caminando hacia atrás. Este paso fue lanzado por Michael para su canción Billie Jean y más delante lo usaría en varios otros temas. Pero ¿fue Jackson quien inventó este paso? La respuesta es no. En realidad, la primera vez que este paso vio la luz, aunque de forma más lenta, fue ejecutado por Cab Calloway; posteriormente, artistas como Bill Bailey y Bob Fosse lo fueron perfeccionando.

5.- Jackson patentó zapatos antigravedad

Algo que Michael sí inventó dentro de sus icónicas coreografías, fueron unos zapatos que seguro conoces. No estamos hablando de una suposición, el cantante, junto con otros dos inventores, registraron este calzado en 1993. En 1988, cuando se estrenó el videoclip de Smooth Criminal, sus fans se quedaron atónitos con el paso que desafiaba a la gravedad. Mientras sus pies permanecían sujetos al escenario, su cuerpo y el de sus bailarines se inclinaba en un ángulo de 45 grados respecto al suelo, sin siquiera desplomarse.

A pesar de que se utilizaron cuerdas y poleas para poder generar ese icónico paso, Jackson quería llevarlo a los ojos de todo el mundo, utilizándolo en sus giras de conciertos, así que no dudó en buscar la forma. Así fue como contactó a dos hombres que le ayudarían a crear unos zapatos antigravedad que funcionarían gracias a que los tacones se enganchaban a unos tornillos fijos sobre la superficie del escenario. Michael Jackson patentó los zapatos y su engranaje de tornillos en 1996, junto con los coautores del invento, Michael L. Bush y Dennis Tompkins.

No cabe duda de que fue muy divertido hacer un repaso de todos estos increíbles acontecimientos. ¿Qué otros datos curiosos sabes sobre Michael Jackson?

