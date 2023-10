Estas leyendas de la música empezaron en otras bandas. Te contamos

La música ha sido testigo de innumerables historias de éxito y trascendencia a lo largo de los años. Muchas de las bandas más icónicas y exitosas que conocemos hoy en día comenzaron como simples grupos de personas con talento y una pasión compartida por la música.

¿Pero has pensado alguna vez si esas icónicas bandas fueron el primer intento de los integrantes que las conforman? ¿O acaso antes tuvieron otros proyectos que no lograron del todo ver la luz?

En esta entrada de blog te invitamos a conocer algunas de las primeras bandas que forjaron el camino de los ídolos que se convertirían en leyendas.

Bandas que vieron nacer ídolos de la música

The Beatles

La historia de The Beatles es una de las más famosas del mundo de la música. La banda se formó en Liverpool, Inglaterra, en 1960, con John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

A partir de pequeñas actuaciones en clubes locales, The Beatles se convirtió en un fenómeno mundial que cambió para siempre el panorama de la música pop.

Pero antes de ser la leyenda que conocemos, los integrantes participaron en numerosos proyectos, siendo los más destacados los siguientes:

The Quarry Men: banda liderada por Lennon, cuyo estilo mezclaba el skiffle, el rock and roll rústico y un country que parecía salido de las campiñas americanas.

Uno de los grandes momentos de la banda fue una presentación durante una feria en un parque, evento en el cual un joven Paul McCrtney quedaría fascinado por el talento de Lennon, siendo este el primer encuentro entre estos dos astros.

A la banda se le sumaría poco después un joven George Harrison, quien fue presentado a Lennon a través de McCartney.

Johnny and the Moon Dogs: después de disolver The Quarry Men, este fue el nombre original de la banda que terminaría siendo The Beatles.

En sus primeros años, Lennon y sus compañeros, que incluían al artista plástico Stuart Sutcliffe, comenzaron como Johnny and the Moon Dogs, tocando principalmente versiones de artistas como Chuck Berry y Elvis Presley y adoptando un estilo más rebelde en su forma de vestir.

Aunque el nombre de la banda y su formación inicial evolucionaron con el tiempo, Johnny and the Moon Dogs marcó los primeros pasos de lo que se convertiría en una de las mayores leyendas de la música.

La historia de Johnny and the Moon Dogs es un recordatorio fascinante de cómo las grandes leyendas musicales a menudo tienen humildes comienzos.

Aunque la banda puede haber cambiado su nombre y los integrantes a lo largo del tiempo, su espíritu y talento inicial sirvieron como la fundación sobre la cual se construiría el legado incomparable de The Beatles.

The Cure

Malice: el camino de la música casi siempre se trata de resistir y aferrarse al sueño. El caso de Robert Smith, líder de la icónica banda The Cure, no es la excepción.

En octubre de 1976, Smith formó Malice, un grupo en el que también participaba Porl Thompson. Juntos ensayaron y fusionaron canciones de David Bowie, Jimi Hendrix y Alex Harvey, creando un sonido único y cautivador.

Sin embargo, su compromiso con la música no fue bien recibido en la St. Wilfrid’s Catholic School, de la que fueron expulsados por ser considerados una influencia indeseable.

Easy Cure: a pesar de los obstáculos, Smith y su banda no se rindieron y continuaron persiguiendo su pasión. En enero de 1977, adoptaron el nombre de Easy Cure y grabaron maquetas en la habitación de Robert.

Poco tiempo después, recibieron una emocionante noticia en forma de un telegrama que los convocaba a una audición en Londres. Fue en este momento que firmaron con Hansa Records.

La determinación de la banda no disminuyó. En agosto de 1978, se encontraron con Polydor y decidieron asumir un nuevo nombre para su banda: The Cure.

Bajo esta nueva identidad, llegaron a un acuerdo con la discográfica y grabaron su primer álbum, Three Imaginary Boys, con la colaboración de Chris Parry de Fiction Records. Así, comenzó el viaje de The Cure hacia el éxito.

Joy Division y New Order

Warsaw: fue una banda británica formada en Manchester a fines de la década de 1970. La agrupación estaba compuesta por Ian Curtis en la voz, Bernard Sumner en la guitarra, Peter Hook en el bajo y Stephen Morris en la batería.

Durante sus primeros años, Warsaw experimentó con un sonido más punk, pero también exploraron elementos de rock y post-punk.

Aunque su existencia fue breve, Warsaw sentó las bases para el sonido distintivo y la dirección musical que Joy Division adoptaría más adelante.

Esta etapa temprana de la banda fue fundamental en la formación de su identidad artística y representa el punto de partida de lo que posteriormente se convertiría en una de las bandas más influyentes del post-punk.

De esta forma, Joy Division fue creado en la década de 1970 con los mismos integrantes de Warsaw. La banda se caracterizaba por su sonido oscuro y melancólico, así como por las letras introspectivas y emotivas de Ian Curtis. Su música capturaba la desolación y la angustia emocional de la época.

Sus dos álbumes de estudio, Unknown Pleasures y Closer, se consideran de los mejores álbumes de la historia.

Trágicamente, la carrera de la banda fue interrumpida por el fallecimiento de Ian Curtis en mayo de 1980, a los 23 años.

A pesar de su corta existencia, el legado de Joy Division es duradero. Su estética musical y lírica inspiraron a numerosas bandas posteriores y su impacto en la música alternativa es innegable.

Posteriormente, los miembros restantes formaron la banda New Order, con la que alcanzarían el éxito comercial que deseaban desde los inicios de su carrera.

