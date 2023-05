Estas a un paso de ir al Tecate Emblema con Experiencias Telcel

By

Disfruta de un fin de semana inolvidable con Enrique Iglesias, Robbie Williams, Black Eyed Peas, The Chainsmokers, Kygo, Belinda, BIZARRAP, Becky G, Camilo, One Republic, BRESH, Bruses, Leon Leiden, y muchos artistas más que te harán vivir experiencias increíbles junto a tus mejores amixeeess, bros, sis’, tu b@e o simplemente tú y la queso.

Así puedes ganar boletos para el Tecate Emblema con Experiencias Telcel

¿Cómo participar desde la app?

Abre la app Mi Telcel (donde consultas tú saldo y/o pagas tu factura) inicia sesión y ve a la sección Experiencias.

2. Busca la dinámica para Emblema en las imágenes y Da click en el boton de ¡Participa! y prepárate para jugar en la dinámica.

3. Acepta los términos y condiciones y sigue las instrucciónes del juego. Recuerda que… Obtienes ventajas para poder ganar si estás suscrito a Claro Música Ilimitado o Claro video, activa la casilla ‘Tengo el servicio’ antes de jugar, tu ventaja te regalará una respuesta correcta o mejorará tu tiempo de participación.

4. Juega y resuelve la dinámica en el menor tiempo posible ¡y listo, estarás participando!

Participa ahora desde tu celular:

¿Cómo participar desde tu compu?

Ingresa a telcel.com despliega el Menú y da click en la sección Experiencias, o puedes dar clic aquí: www.telcel.com/personas/experiencias-telcel

2. Busca la dinámica para Tecate Emblema en la imagen pricipal o en la parte inferior del sitio y Da clic en el boton! de ¡Participa!

3. Inicia sesión en Mi Telcel ingresando tu número Telcel y contraseña. Si no cuentas con registro, solo te tomará 2 minutos realizarlo.

4. Una vez dentro solo Acepta los términos y condiciones, juega la dinámica ¡y listo!, estarás participando.

¡Obtén Punto Extra para poder ganar! Si estás subscrito a Claro Música Ilimitado o Claro video, activa la casilla ‘Tengo el servicio’ antes de jugar, aprovecha tu ventaja te regalará una respuesta correcta o mejorará tu tiempo de participación, lo que te da más oportunidades de ganar.

¡Así de fácil! En caso de que resultes ganador, serás contactado vía telefónica, por correo electrónico o en tus redes sociales por el equipo de Telcel, quienes te indicarán como recibir tu premio.

Cabe destacar que Telcel no te pide ningún pago ni compra para poder recibir tu premio.

