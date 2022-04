Rosalía anuncia gira de conciertos en México 2022

Apenas este 17 de abril, la cantante española nos mantenía expectantes tras publicar en redes sociales que un anuncio estaba por venir. La sorpresa se ha revelado y Rosalía ha anunciado su nueva gira de conciertos que incluye a México. A continuación, todo lo que necesitas saber sobre su nueva gira bautizada como Motomami World Tour 2022.

Rosalía en México

Ocesa, el famoso organizador de eventos de la Ciudad de México, dio a conocer que Rosalía visitará tierra Azteca para deleitar a sus fans con sus más grandes éxitos con el Motomami World Tour 2022. La intérprete de Con altura vendrá la Ciudad de México y cantará en el Auditorio Nacional el próximo 14 de agosto de 2022.

La preventa de boletos para el concierto de Rosalía será el próximo 20 y 21 de abril de 2022 desde el portal de la famosa compañía de venta y distribución de boletos. En el siguiente afiche podrán conocer toda la información:

Además de la Ciudad de México, Rosalía quiere seguir conquistando al público mexicano y también se presentará en el Auditorio Telmex de Guadalajara, el 17 de agosto de 2022. Y cerrará su visita en territorio nacional con su presentación en el Auditorio Citibanamex, el 19 de agosto de 2022.

¿Quién es Rosalía?

Rosalía Vila Tobella nació en Barcelona en 1993 y desde que comenzó su carrera musical, el toque flamenco ha formado parte de su identidad como cantante, compositora y productora.

Su primer sencillo lleva por nombre Catalina y fue lanzado en 2016 como parte de su primer álbum de estudio, Los Ángeles. Dicho álbum fue un proyecto en colaboración con Raül Refree y fue publicado en 2017. Con este primer material discográfico logró su primera nominación a Mejor artista revelación en los Premios Grammy Latinos de 2017.

En 2018 lanzó su segundo álbum de estudio titulado El mal querer, con el cual logró marcar un antes y un después en su carrera artística gracias a importantes temas como Malamente, Pienso en tu mirá, BAGDAD y Con altura, cuyo tema lo comparte con J Balvin.

Rosalía ha colaborado con importantes artistas. Si ya mencionamos a J Balvin, también destacan The Weeknd (Blinding Lights (Remix)), Billie Eilish (Lo vas a olvidar), Ozuna (Yo X Ti, Tú X Mi), Bad Bunny (La noche de anoche) James Blake (Barefoot in the Dark), Travis Scott (TKN) y C. Tangana (Antes de morirme).

Y tú, ¿estás listo para la nueva gira de la cantante española en México?

