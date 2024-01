¿Eres fan de ‘Guardianes de la Galaxia’? ¡Esto te va a interesar!

¡Atención gamers! Si eres fanático de Guardianes de la galaxia y los videojuegos, esta noticia te encantará.

La Epic Games Store celebra su temporada de ofertas festivas regalando juegos, y el último en unirse a la lista es nada más y nada menos que Marvel’s Guardians of the Galaxy.

Aquí te contamos todo lo que necesitas saber respecto a cómo descargarlo.

Todo lo que necesitas saber sobre el juego

Desarrollado por Eidos Montréal, este juego de acción en tercera persona te sumerge en el universo de los Guardianes de la galaxia, donde asumes el papel del líder Star-Lord, también conocido como Peter Quill.

La trama comienza cuando los Guardianes se ven envueltos en una misión que amenaza la paz de la galaxia; dependerá de ti y tus habilidades derrotar a los enemigos y restaurar el orden.

Pero eso no es todo, porque uno de los puntos fuertes de Marvel’s Guardians of the Galaxy es su increíble historia. A lo largo del juego, vivirás emocionantes aventuras y tomarás decisiones que afectarán el desarrollo de la trama, haciendo que cada partida sea única y personalizada según tus elecciones.

El juego cuenta con escenarios detallados que podrás explorar en busca de aditamentos y mejoras para tu personaje.

Otros aspectos del aclamado juego

Uno de los aspectos más aplaudidos de este increíble juego es su combate dinámico que te permite ejecutar combos impresionantes y apoyarte en tus compañeros de equipo para derrotar a los enemigos.

En cuanto a su duración, completar el ‘modo historia’ te tomará aproximadamente unas 20 horas; pero si eres de quienes disfrutan de realizar todas las misiones secundarias y desbloquear el juego al 100 %, tendrás que invertir un poco más de tiempo, alrededor de 25 horas.

En cuanto a los requisitos para poder jugar, no te preocupes, Marvel’s Guardians of the Galaxy no es un juego demandante.

Los requisitos mínimos incluyen un procesador AMD Ryzen 5 1400 o Intel Core i5-4460, 8 GB de RAM y una tarjeta gráfica GeForce GTX 1060 (6 GB) o una AMD Radeon RX 570.

Si quieres disfrutarlo en su máximo esplendor, se recomienda un procesador AMD Ryzen 5 1600 o Intel Core i7-4790, 16 GB de RAM y una GPU GeForce GTX 1660 Super o AMD Radeon RX 590.

Además, necesitarás al menos 80 GB de almacenamiento en tu computadora.

Ah, ¡sí! Casi lo olvido, lo mejor de todo es que podrás descargar Marvel’s Guardians of the Galaxy de forma totalmente gratuita en la página de Epic Games.

Pero ¡ojo!, esto tiene duración limitada, por lo que te recomendamos que te apresures a aprovecharla.

El juego estará disponible hasta el 11 de enero, día en el que concluirán las ofertas festivas de la tienda digital.

No pierdas esta oportunidad de sumergirte en el emocionante universo de los Guardianes de la Galaxia y disfrutar de una aventura llena de acción.

¿Ya descargaste este increíble juego?

