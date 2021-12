Emma Watson se uniría a Marvel como parte de ‘Doctor Strange’

‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ podría incluir a Emma Watson como parte del elenco, en un nuevo papel como hechicera y compañera de Strange.

Estamos a pocos días del gran estreno de Spider-Man: No Way Home y aunque toda la atención se ha centrado en la tercera entrega del hombre arácnido, aún están por venir muchas películas más. La siguiente en la fila es Doctor Strange in the Multiverse of Madness en la que se cree Emma Watson se sumará al reparto.

Poco se ha revelado sobre Doctor Strange in the Multiverse of Madness, tan solo se sabe que Benedict Cumberbatch (Doctor Strange) colaborará nuevamente con Elizabeth Olsen (la Bruja Escarlata) y que esta segunda entrega del Hechicero Supremo será la primera película de suspenso perteneciente al Universo Cinematográfico de Marvel. Pero ¿qué hay de los rumores sobre Emma Watson?

Emma Watson podría ser Clea, hechicera y discípula de Doctor Strange

Fuentes cercanas a Marvel Studios aseguran que Emma Watson ha sido considerada para algún papel dentro del UCM en más de una ocasión. Cabe la posibilidad de que la actriz y activista británica de 31 años de edad ya haya aceptado y que su próxima incorporación suceda en Doctor Strange in the Multiverse of Madness como Clea, una hechicera que también forma parte de los cómics publicados de Marvel.

¿Quién es Clea, el posible personaje de Emma Watson en Marvel?

Clea es una de las hechiceras más poderosas del UCM, discípula y después novia de Doctor Strange. Lo interesante del personaje es que, además de robarle el corazón a Stephen Strange, es sobrina del malvado Dormammu, villano al que se enfrenta Strange en la primera entrega y logra vencer gracias al poder de la gema del tiempo.

Hasta el momento, la participación de Emma Watson como Clea es solo un rumor que una vez más ha despertado la emoción de los fanáticos de Marvel. Especialmente para quienes han seguido su trayectoria desde que interpretó a Hermione Granger en Harry Potter y la piedra filosofal (2001).

¿Cuándo se estrenará el primer tráiler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness?

No será hasta que el primer tráiler de la secuela de Doctor Strange sea revelado para saber si Emma Watson se sumará a la franquicia. Un tráiler que podría lanzarse a finales del mes de diciembre, ya que, según expertos, la mayoría de las veces en que una película se estrena a mediados de año, su primer vistazo sale a la luz a finales del anterior.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness llegará a todos los cines el próximo 6 de mayo de 2021 y su primer tráiler podría lanzarse en los próximos días. ¡Incluso podría estrenarse durante el estreno de Spider-Man: No Way Home!

Emma Watson junto a Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen es algo que definitivamente a todos nos encantaría ver. Significaría un gran paso en su carrera cinematográfica después de Harry Potter, especialmente al haber demostrado que es una actriz completa y multifacética en películas como Mujercitas, Colonia y Regresión, disponibles en compra o renta a través de Claro video.

¿Emma Watson estará dispuesta a volver a usar la magia, ahora como superheroína de Marvel? ¿Te gustaría que esto sucediera? 😊

