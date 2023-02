El tráiler de ‘The Flash’ ya fue publicado por DC Comics

By

¡Por fin! El tráiler que estábamos esperando está aquí. Conoce lo que se sabe sobre 'The Flash' y el regreso de Michael Keaton como Batman.

Mucho tiempo esperamos para ver este gran momento en el que se nos diera un adelanto de la próxima película The Flash, pues además de ser uno de los personajes más queridos e importantes de DC Comics, ha habido muchos rumores sobre la detención de la producción, así como un gran debate entre quienes quieren ver a Ezra Miller como The Flash y quienes definitivamente no.

Lee: DCU: los nuevos proyectos anunciados por James Gunn y Peter Safran

The Flash

Uno de los estrenos más esperados y emocionantes de este 2023 es The Flash, que no solo es una de las creaciones más valiosas de DC Comics, sino que también ha causado un gran interés y curiosidad entre los cinéfilos que llevan mucho tiempo listos para ver esta gran historia en las pantallas.

Bajo la dirección de Andrés Muschietti y protagonizada por Ezra Miller, también cuenta con la actuación de varios de los favoritos de Hollywood, como Michael Keaton, Ben Affleck, Grant Gustin, Sasha Calle y muchos más.

El gran tráiler de The Flash conmueve al mundo

Primero, es necesario mencionar que según James Gunn, The Flash será el reinicio del DC Universe, por lo que veremos personajes nuevos y desde luego, lo que todos esperaban: la aparición de personajes legendarios que ya conocemos.

En el nuevo tráiler de The Flash podemos ver grandes sorpresas que definitivamente harán a la película quedar en la historia como una de las mejores, como por ejemplo la aparición de Ben Affleck como Batman, Michael Shannon como el General Zod y, por si fuera poco, el mismísimo Michael Keaton como Batman.

En el tráiler también se ve que Barry Allen intenta salvar a su madre, pero esto terminará en grandes líos, como el hecho de que en el planeta no habrá más metahumanos. Además, se hace evidente que Kara, la prima de Kal-El, tendrá un papel sumamente importante. Además, se hace evidente que Kara, la prima de Kal-El, tendrá un papel sumamente importante,

Estos son tan solo algunos de los adelantos que se pueden ver hasta ahora de lo que será The Flash, pero se sabe que en su estreno, que será el próximo 16 de junio, quedaremos completamente impactados. Aquí te dejamos el tráiler para que juzgues por ti mismo.



Lee: ‘Shazam! Fury of the Gods’ estrena nuevo tráiler revelador

Mientras esperamos por este increíble estreno, no olvides que en Clarovideo puedes ver tus joyas favoritas de DC, como Batman vs Superman: el origen de la justicia y muchas más, en compra o renta con cargo a tu línea Telcel. Continúa navegando con #TelcelLaMejorRed con la matoy Cobertura y Velocidad.

Ahora que has visto uno de los tráileres más conmovedores de DC, ¿qué es lo que más te emociona de The Flash?

Ahora ve: