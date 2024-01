‘El señor de los anillos’ tendrá nueva película en 2024

By

El señor de los anillos es de las sagas de fantasía más queridas del mundo, que ha impactado a varias generaciones de fans.

Además de haber sido producida con el presupuesto suficiente para presentar verdaderos seres mágicos y mundos irreales, la saga no ha dejado de tener éxito con cada película y se mantiene vigente.

Hoy te contamos todo sobre la nueva cinta de El señor de los anillos que se estrenará este año.

El señor de los anillos continúa

Llevada al cine del ojo de Peter Jackson, la saga comenzó su travesía a principios de los años 2000.

La primera película se estrenó en el 2001 y fue algo completamente novedoso para millones de personas.

En el 2002 salió la segunda parte y en el 2003 la tercera, dejando un hueco enorme en quienes querían ver más.

Aunque las películas jamás dejaron de reproducirse en todas partes una y otra vez, para la segunda década de los dos mil ya era hora del regreso.

En 2012 se estrenó una nueva trilogía de El señor de los anillos titulada El hobbit, cuya segunda parte vio la luz en 2013 y la tercera, en el 2014.

Pero como nunca es suficiente de El señor de los anillos, en el 2022, luego de la espera, llegó el estreno de Los anillos del poder, una serie cuya historia proviene de El señor de los anillos.

Pero ¿qué hay de nuevo para quienes necesitan más de esta saga?

The War of Rohirrim, la nueva cinta de la saga

Esta podría ser la primera vez que los fans no tengan que esperar tantos años para ver algo nuevo de la saga. Se dice que, si todo sale bien, el próximo mes de abril se estrenará una nueva cinta titulada The War of Rohirrim (La guerra de los Rohirrim).

La película estará ambientada 250 años atrás de lo ocurrido en la primera trilogía. La historia se centra en Helm Hammerhand, el poderoso rey de Roham, quien contribuyó en la batalla que ayudó a dar forma a la Tierra Media y construyó el Abismo de Helm.

El señor de los anillos: la guerra de los Rohirrim, dirigida por Kenji Kamiyama, contará con parte del elenco de la trilogía de Peter Jackson, sin mencionar que será una pieza fundamental para tener mucho más contexto de la saga.

Estamos más que listos para ver esta nueva película. ¿Cuál es tu favorita de la saga de El señor de los anillos?

