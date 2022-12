‘El Grinch’: todo sobre el primer avance de su nueva película de terror

El Grinch, el famoso personaje creado por Dr. Seuss está por estrenar una versión terrorífica. La película, bajo el título de The Mean One, nos mostrará una versión poco convencional del personaje que odia la Navidad.

La trama de The Mean One, la película de terror del Grinch

En un pueblo que se encuentra al pie de una montaña, los padres de una niña llamada Cindy son asesinados y sus regalos de Navidad son robados por una criatura que viste un traje rojo de Santa Claus conocida como The Mean One.

Tras el traumático suceso, Cindy decide irse del pueblo, aunque 20 años después, al enterarse de que la criatura empieza a aterrorizar al pueblo y amenaza con arruinar las festividades, Cindy encuentra su propósito: atrapar y liquidar al monstruo.

La película tendrá elementos de acción y cine gore, así como pequeñas dosis de comedia y elementos propios de las películas de serie B.

Este proyecto es una de las varias producciones de terror basadas en cuentos clásicos infantiles, que en épocas recientes se han convertido en propiedad del dominio público, entre los que se encuentran algunos personajes como Winnie Pooh, Bambi y Peter Pan.

¿Cuándo se estrena?

The Mean One llegará a los cines en Estados Unidos el 9 de diciembre de 2022, aunque aún no hay fecha prevista para su estreno en México y América Latina.

No podemos esperar para ver esta retorcida adaptación de El Grinch. Cuéntanos, ¿ya estás listo?

