El fenómeno de las películas de terror basadas en hechos reales

¿Qué tienen en común las películas de terror El exorcista, Juegos diabólicos y El conjuro? Que todas ellas se basan, supuestamente, en hechos reales relacionados con fenómenos paranormales, y han influido en la forma en que el público percibe y cree en lo sobrenatural.

La fascinación por lo desconocido

El ser humano siempre ha sentido curiosidad y temor por lo que no puede explicar. Desde las antiguas leyendas hasta las modernas teorías conspirativas; fenómenos como apariciones de fantasmas, demonios, brujas, ovnis, entre otros. Siendo el cine una industria que ha sabido aprovechar ese interés, ha creado el género del terror.



Las películas de terror basadas en hechos reales tienen un atractivo especial para el espectador, ya que le hacen sentir que lo que está viendo podría sucederle en carne propia o a alguien cercano.



Según el psicólogo Stuart Vyse, autor del libro Believing in Magic: The Psychology of Superstition, estas películas refuerzan la idea de que existe un mundo oculto y misterioso que escapa a nuestro control y comprensión.

Además, al presentar testimonios de personas que afirman haber vivido experiencias paranormales, estas películas generan una sensación de credibilidad.

La posible distorsión de la realidad en las películas

Sin embargo, debemos decir que muchas películas basadas en hechos reales toman licencias artísticas y exageran algunos detalles para hacer la historia más atractiva y dramática en el cine.

Por ejemplo, la película El exorcista se inspiró en el caso de un niño llamado Roland Doe, quien supuestamente fue poseído por un demonio en 1949. Sin embargo, una investigación hecha por Mark Opsasnick sugiere que el caso fue diferente a como se muestra en la pantalla y asegura que todo había sido un montaje.

Otro ejemplo es la película El conjuro, que se basa en los casos investigados por los famosos demonólogos Ed y Lorraine Warren. Esposos que se hicieron famosos por intervenir en casos como el de la casa embrujada de Amityville o el de la muñeca Annabelle.

No obstante, algunos críticos y escépticos han cuestionado la veracidad y la ética de sus métodos, acusándolos de ser unos charlatanes que se aprovechan del miedo y la credulidad de la gente.

El equilibrio entre ficción y realidad en el cine de terror

Esto no quiere decir que todas las películas basadas en hechos reales sean falsas o malintencionadas. Algunas pueden tener un trasfondo histórico o científico que las respalde, tal como Zodiaco, o bien, pueden estar basadas en testimonios sinceros pero erróneos o confusos, como en el caso de El cuarto contacto.

Lo importante es tener un espíritu crítico y no dejarse llevar por las emociones o las apariencias. Es decir, disfrutemos del cine como una forma de entretenimiento y arte, sin olvidar que hay una diferencia entre el arte y lo real.

