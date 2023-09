¿El Estado de México es canon en la película de ‘Spider-Man’?

By

Desde su lanzamiento, Spider-Man: Across the Spider-Verse no ha dejado de sorprender a sus fans por la enorme cantidad de referencias y guiños que contiene. Su estilo visual único, que combina diferentes técnicas y estilos, hace de cada escena un festín para los ojos.

La relación entre el Estado de México y Spider-Man: a través del Spider-Verso

Como sabes, en Spider-Man: a través del Spider-Verso no todo lo que se presenta en pantalla es evidente a simple vista. Aun tras meses de su estreno, los fans más curiosos siguen descubriendo nuevos Easter eggs y referencias

Uno de esos sorprendentes Easter eggs fue descubierto recientemente y es una referencia para los fans mexicanos. Se trata de un pequeño guiño en la escena donde Miles Morales y Miguel O’Hara, dos versiones alternativas de Spider-Man, se enfrentan en un tren.

En medio de la pelea, se puede ver por un instante un letrero que indica la dirección Metepec-Toluca; dos ciudades del Estado de México que por lo visto forman parte del canon del multiverso arácnido.

Si quieres verlo con tus propios ojos, reproduce el siguiente video a una velocidad de 0.25x y pon atención en el minuto 1:29.

Cabe destacar que esto no es casualidad, pues resulta que algunos animadores que trabajaron en la película, como Miralda Medina, son mexicanos, y esta es una de las formas en que rinden homenaje a su país.

Además, Miguel O’Hara también tiene ascendencia mexicana, por lo que el letrero podría ser una pista de su origen o de su posible conexión con México.

Si quieres revivir esta y otras fantásticas escenas, recuerda que puedes disfrutar de Spider-Man: a través del Spider-Verso en compra o en renta por Claro video con cargo a tu línea Telcel.

Cuéntanos, ¿cuál es tu escena favorita de Spider-Man: a través del Spider-Verso?

