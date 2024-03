Ari Aster prepara una película con Emma Stone y Joaquin Phoenix

Conocido por sus películas oscuras, Ari Aster está listo para sorprender al mundo nuevamente con su próxima película: Eddington, un wéstern con tintes de comedia negra.

El reparto de Eddington

Tal como lo mencionamos en el título, el nuevo proyecto de Ari Aster contará con la participación de algunos de los nombres más destacados de Hollywood: Joaquin Phoenix, Emma Stone, Pedro Pascal y Austin Butler.

Sin embargo, a pesar de ser un gran reparto, algunos usuarios de Internet sugieren que Eddington es una película desafiante que saca de su zona de confort a la mayoría de los actores.

Por un lado, podría decirse que Joaquin Phoenix es el más experimentado en el cine del horror psicológico, pues protagonizó Beau tiene miedo (2023), película del mismo director.

Además de que ha demostrado su talento que le valió el Óscar a mejor actor por su interpretación en la película Joker (2019); una versión más oscura, real y cruda del villano de Batman.

Por otro lado, tenemos a Emma Stone, la más reciente estrella de los Óscar, quien fue premiada por su papel de Bella Baxter en Pobres criaturas (2023); Sin duda, ha mostrado su capacidad para dar vida a personajes que son muy diferentes.

Además, gracias a su experiencia en el cine de comedia le podría otorgar una perspectiva distinta a la nueva producción de Aster.

Y finalmente nos encontramos con las participaciones de Austin Butler y Pedro Pascal; ambos reconocidos por sus trabajos en la televisión y el cine.

Mientras que Pascal ha destacado en papeles donde hace de protagonista misterioso, como en las series The Mandalorian y The Last of Us.

Austin Butler, luego de haber estado en películas y programas juveniles, se ha posicionado como uno de los talentos emergentes del cine, luego de colaborar con Tarantino en Había una vez en Hollywood y sus papeles en Dune: Parte 2 y Elvis.

¿Qué hace al cine de Ari Aster especial?

A pesar de tener un pequeño repertorio (Hereditary, Midsommar y Beau tiene miedo), Ari Aster ha demostrado ser un talentoso director con uno de los enfoques más únicos de su generación.

Pues mientras con Midsommar nos recordó que el terror puede existir a plena luz del día; con Hereditary exploramos el drama y el horror de las relaciones familiares.

Y con Beau tiene miedo nos introdujo a su visión de comedias trágicas y cómo pueden verse reflejados los traumas de infancia en la adultez.

Por lo tanto, si tomamos en cuenta sus producciones anteriores, Eddington nos sumergirá en una historia de western completamente única, llena de ironía, sátira y comedia negra con el sello de A24.

Mientras tanto, disfruta de las mejores películas del director:

