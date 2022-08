Dua Lipa: ¿Por qué su música es tan especial en todo el mundo?

Dua significa “amor” en albanés; ella nació tres años después de que sus padres llegaran a Inglaterra. A los nueve años empezó a pasar los sábados en la escuela de teatro a la que asistió Rita Ora, Tom Fletcher y Amy Winehouse. Al cabo de pocas clases, su profesor de canto le pidió que se pusiera de pie para cantar y en poco tiempo pasó a una clase más avanzada.

En el 2017, la semana del lanzamiento de su primer álbum llamado Dua Lipa, fue la artista femenina más escuchada y la tercera artista con más reproducciones en streaming del planeta. Y más tarde en el 2020, logró consolidarse en la industria musical con el album Future Nostalgia que nos dio las icónicas frases Don’t show up/Don’t come out y I should have stayed at home de las canciones, Don’t Start Now y Break my Heart, las cuales, se convirtieron en himnos de la cuarentena.

Dua Lipa: el viaje de regreso a casa

Dua Lipa y su familia son refugiados de los conflictos de los Balcanes. Sus dos abuelos eran historiadores y cuando se produjo la ocupación las fuerzas serbias les pidieron reescribir la historia del país, pero al negarse perdieron su trabajo.

Con el avance de la guerra, los padres de Lipa se vieron forzados dejar la universidad en donde su padre estudiaba Odontología y su madre la carrera de Derecho. Sin quererlo, tuvieron que mudarse a Londres renunciando a su vida profesional para trabajar en bares y restaurantes y asistir a la escuela nocturna.

A los 11 años, Lipa volvió a Kosovo con su familia esperando encajar mejor que en Londres. Pero entre más personas y canciones nuevas conocía, mayor era su anhelo de volver a Londres a las clases de música y a buscar las oportunidades que de alguna forma sabía que la esperaban.

Al cumplir los 15 años convenció a sus padres para que la dejaran vivir con la hija de un amigo de la familia en Camden; ahí pasó su adolescencia sin supervisión, cocinando por sí misma y recibiendo órdenes de limpiar su habitación desde otro país.

Su personalidad impulsiva, más allá de conseguirle problemas, hizo que fuera sobresaliente en matemáticas como parte de un acuerdo con su madre para hacerse un piercing. No formaba parte del grupo popular del colegio y sus mejores amigas fueron, y siguen siendo, dos pequeñas que se le acercaron un día cuando almorzaba.

Los frutos de la perseverancia

En su adolescencia, empezó a grabar canciones en el pequeño estudio de la habitación del novio de su amiga. Llevaba su carpeta musical a clubes londinenses donde pensó que encontraría a gente de la industria musical y aunque lo intentó en diversas ocasiones, no tuvo el éxito esperado.

Después, a pesar de no tener ningún deseo de ser una modelo, firmó con una agencia, la cual le consiguió trabajo cantando para un anuncio de un programa de televisión. Ahí le presentaron a un productor que había trabajado con Ed Sheeran y One Direction; después, pudo conocer a su representante, Ben Mawson, quien le consiguió un contrato musical.

Fue nominada a seis Premios Grammy, entre ellos el del álbum del año, canción del año y mejor interpretación solista pop. El sencillo New Rules se convirtió en el himno de ruptura del momento, enumerando todas las cosas que uno no debía hacer con alguien que le había roto el corazón recientemente.

¿Qué hace especial a Dua Lipa?

La mayoría de las estrellas tratan de controlar la forma en que se dirigen las miradas hacia ellas dentro y fuera de los escenarios, como si quisieran ser vistos como seres extraordinarios que necesitan de halagos y de adoración. Pero por lo que podemos ver en diversas entrevistas, Dua Lipa es la excepción.

A menudo se le percibe como una persona cálida y amable con todas las personas, desde los camareros hasta los periodistas, a los que pregunta cómo están y responde reflexivamente con calma: como un alma vieja metida en el cuerpo de una joven de 27 años.

Hoy es el cumpleaños de Dua Lipa y, aunque podríamos mencionar todos los premios que ha ganado, podemos decir que su más grande logro ha sido alcanzar el éxito sin cambiar su esencia, pues sigue siendo la misma persona amable, disciplinada, creativa y un maravilloso ser humano.

El 21 de septiembre es su próximo concierto en la Ciudad de México

Cuéntanos, ¿cómo vas a celebrar el cumpleaños de Dua Lipa?

