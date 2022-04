‘Doctor Strange 2’: estreno en México, reparto y todo lo que debes saber

By

Tras la montaña rusa de emociones que significó Spider-Man: Sin camino a casa, Marvel Studios continuará ofreciéndonos espectáculos a gran escala, cuyo eje central sea seguir descubriendo los confines del multiverso. Por eso, en esta ocasión, el multimillonario estudio se prepara para estrenar Doctor Strange 2, en el multiverso de la locura. A continuación, todo lo que debes saber de la película y su esperado estreno en México.

Estreno en México de Doctor Strange 2

Doctor Strange 2, en el multiverso de la locura debutará oficialmente en salas de cine mexicanas el 5 de mayo de 2022. Sin embargo, las grandes cadenas de exhibición de nuestro país -Cinépolis y Cinemex- decidieron adelantar el estreno de Doctor Strange 2 para que lo podamos disfrutar a partir del 4 de mayo de 2022.

De hecho, la preventa de boletos en ambas exhibidoras fue librada desde el pasado 6 de abril de 2022.

¿De qué trata Doctor Strange 2?

Los detalles de la trama no están del todo claros todavía, pero la película de 2 horas y 6 minutos ya nos anticipa que conecta muy bien con los eventos de Spider-Man: Sin camino a casa y la serie WandaVision. En esta ocasión, el Dr. Stephen Strange viaja al multiverso para enfrentarse a un nuevo y misterioso adversario, pero no estará solo, pues en el camino se encontrará con viejos y nuevos aliados de, quizá, diferentes dimensiones.

Cuando los primeros avances salieron a la luz, nos quedó claro que Doctor Strange 2, en el multiverso de la locura será una película muy diferente a todo lo que ya hemos visto en el UCM. Desde que la cinta se anunció en la Comic-Con 2019, los directivos ya anticipaban que se convertiría en la primera película de terror de Marvel Studios.

Semejante afirmación se ha sostenido con creces si consideramos que su director, Sam Raimi, tiene una amplia experiencia no solo en el género de superhéroes, sino en el género de terror y horror. El cineasta estadounidense dirigió la trilogía de Spider-Man, pero en su currículum también destacan El despertar del diablo y Arrástrame al infierno.

Por su parte, Elizabeth Olsen, quien da vida a la Bruja Escarlata, dijo en una entrevista que la película cumplirá con su cuota terrorífica:

“Es una película muy aterradora. Es como el ‘viejo’ Sam Raimi. Están intentando crear la película de Marvel más aterradora”, declaró la histrión.

Asimismo, sabemos que la película mostrará diferentes versiones del Hechicero Supremo y no todas tan benevolentes como pensábamos. El tráiler nos reveló una variante que conecta con la serie animada What If…?, la cual no es un héroe como tal.

Reparto

Benedict Cumberbatch regresa encabezando el elenco en compañía de Elizabeth Olsen, la Bruja Escarlata, cuya presencia también nos promete el regreso de sus hijos: Billy y Tommy Maximoff.

También aparecerá América Chávez (Xochitl Gomez), personaje del que se sabe poco, pero ayudará al Hechicero Supremo a abrir otros portales hacia nuevas realidades. América Chávez fue creada por Joe Casey y apareció por primera vez en los cómics de Marvel en 2011. Su presencia podría advertirnos que Marvel Studios ya planea introducir al grupo conocido como los Young Avengers.

Otros personajes que reaparecerán en esta secuela son Wong (Benedict Wong), quien le dijo a Strange que no debía lanzar el hechizo para que todos olvidaran la identidad secreta de Spider-Man… pero ya sabemos los desastrosos resultados.

Mordo (Chiwetel Ejiofor) se presentará como un rival a vencer para Doctor Strange. Christine Palmer (Rachel McAdams) también regresa. No sabemos si es una variante de la que conocimos en la primera parte de Doctor Strange, sobre todo tras los acontecimientos de What If…?

Patrick Stewart es una de las grandes revelaciones del reparto, pues volverá con su icónico rol de Charles Xavier, el líder de los X-Men. Su aparición nos anticiparía la introducción de los Illuminati de Marvel, cuyos miembros son el superior Iron Man, Charles Xavier, Reed Richards, Namor y Black Bolt.

Los rumores apuntan que el Spider-Man de Tobey Maguire también aparecerá en la película. Al parecer seríamos testigos de una batalla final entre el Spider-Man de Tobey Maguire y su variante zombie.

Recientemente, el director Sam Raimi reveló los motivos por los cuales Doctor Strange 2 es sumamente ambiciosa y ha comenzado a robarse la atención del público y los fans de Marvel. Evidentemente, el director nos anticipa grandes revelaciones y sucesos inesperados. Asimismo, dio a entender que Spider-Man: Sin camino a casa es una continuación de Doctor Strange 2, pero las cosas con el multiverso y las diferentes realidades tendrán una escala mucho mayor.

“Supongo que diría que… Spider-Man abrió (la idea de que) personajes del multiverso podrían visitar nuestro universo. Pero esta es la primera vez que los personajes de nuestro universo saldrán al multiverso y experimentarán otros universos. Entonces, será una continuación, pero creo que ese es uno de los mayores atractivos. Encontrar otras realidades, y cómo se sincronizan con la nuestra, o cómo son completamente opuestas, o variaciones de las mismas”, dijo.

Mientras esperamos el estreno de Doctor Strange 2, en el multiverso de la locura y todas las sorpresas que nos depara, ya puedes repasar todas las conexiones entre las películas del UCM con tu Plan Max Play con Disney+ y seguir disfrutando la conectividad de #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

Y a ti, ¿qué es lo que más te emociona del estreno de Doctor Strange 2, en el multiverso de la locura?

