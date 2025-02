¡Doble dosis de talento! Sabrina Carpenter y Dolly Parton se unen en una nueva versión de ‘Please Please Please’

By

La música tiene la magia de unir a artistas de diferentes generaciones, y Sabrina Carpenter y Dolly Parton son la prueba perfecta.

La cantante pop y la leyenda de la música country colaboraron en una nueva versión del éxito Please Please Please, la cual forma parte del álbum Short n’ Sweet Deluxe de Carpenter.

Aquí te contamos más sobre este nuevo lanzamiento.

Please Please Please: un éxito que sigue dando de qué hablar

Please Please Please es uno de los mayores éxitos de Sabrina Carpenter. En 2024, alcanzó el primer lugar en el Billboard Hot 100, convirtiéndose en un himno para millones de fans alrededor del mundo.

Ahora, la canción recibió un giro con la participación de Dolly Parton, la reina del country. Esta versión combina el estilo pop de Carpenter con el toque country y soul de Parton, creando una mezcla única que te conquistará.

Carpenter ha expresado su entusiasmo por trabajar con una de las estrellas de la música que más admira.

En una publicación en su cuenta de Instagram escribió: Me siento muy honrada de tener a una de mis mayores ídolos en una canción que significa tanto para mí.

Un video musical encantador

Pero la sorpresa no termina ahí. El lanzamiento vino acompañado de un video musical que ha dado mucho de qué hablar.

Filmado en Nashville, el video presenta a Carpenter y Parton embarcándose en una aventura al estilo de la película Thelma & Louise (1991).

Las dos artistas se ven conduciendo en una camioneta pickup, con un misterioso pasajero atado en la parte trasera.

Esta narrativa ha generado especulaciones entre sus fans debido a la reciente ruptura de Sabrina con el actor Barry Keoghan , quien protagonizó al lado de la cantante el videoclip de la primera versión de la canción. ¿Será un mensaje para él?

Si aún no has visto el videoclip de esta increíble colaboración, te lo dejamos aquí para que disfrutes de esta joya musical:

Cuéntanos, ¿qué te parece esta nueva versión de Please Please Please?

