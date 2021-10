Disney anuncia el retraso de cinco películas de Marvel

Este 2021 Disney rompió su propio récord de películas de Marvel estrenadas en un mismo año. Además, el éxito para su plataforma de streaming fue mayor al esperado. Parecía ser que, después de los múltiples retrasos en los estrenos que causó la pandemia, ya se respetarían las fechas de estreno establecidas. Sin embargo, la compañía del ratón ha retrasado cinco cintas una vez más y otras dos las ha borrado del mapa.

El nuevo calendario para las películas de Marvel

Los fans de Marvel tendrán que esperar para ver Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor: Love and Thunder y la secuela de Black Panther. Así es como quedaron las nuevas fechas de estreno:

Doctor Strange in the Multiverse of Madness: de su fecha de estreno programada para el 25 de marzo del 2022 se ha retrasado al 6 de mayo del 2022.

de su fecha de estreno programada para el 25 de marzo del 2022 se ha retrasado al 6 de mayo del 2022. Thor: Love and Thunder: tenía una fecha programada para el 6 de mayo del 2022 y finalmente se estrenará el 8 de julio de 2022.

tenía una fecha programada para el 6 de mayo del 2022 y finalmente se estrenará el 8 de julio de 2022. Black Panther: Wakanda Forever: tenía su estreno programado para el 8 de julio del 2022 y ahora se estrenará el 11 de noviembre del mismo año.

The Marvels: esta película tenía una fecha de estreno programada para el 11 de noviembre del 2022. Ahora, esta fecha ha sido ocupada por la secuela de Black Panther, así que The Marvels se estrenará a inicios del 2023, sin fecha específica por el momento.

esta película tenía una fecha de estreno programada para el 11 de noviembre del 2022. Ahora, esta fecha ha sido ocupada por la secuela de Black Panther, así que The Marvels se estrenará a inicios del 2023, sin fecha específica por el momento. Ant-Man and the Wasp: Quantumania: cambió su fecha de estreno del 17 de febrero del 2023 para estrenarse hasta el próximo 28 de julio del mismo año.

Además de las películas de Marvel, también se retrasó la nueva entrega de Indiana Jones, la cual será protagonizada por Harrison Ford una vez más como el carismático Indie. La nueva película de la clásica franquicia tenía un estreno programado para el 29 de julio del 2022 y ahora se estrenará hasta el 30 de junio del 2023, ¡casi un año más tarde!

Entre los últimos anuncios para la fase cuatro de Marvel, también se habían confirmado cuatro películas (aún sin título) que formarían parte del UCM, pero ahora no tienen fecha de estreno programada. Aunque no se ha hecho oficial su cancelación, por ahora han quedado fuera del mapa.

Las películas que no sufrieron un cambio en su fecha de estreno

Los cambios que Disney anunció son para películas de Marvel que estrenarían en 2022 y 2023. Sin embargo, las cintas que estrenan este año, como The Eternals y Spider-Man: No Way Home mantienen sus fechas previstas para el 5 de noviembre y 17 de diciembre de 2021, respectivamente.

Aunque tendremos que esperar un poco más para adentrarnos de lleno a la nueva fase del UCM, aún quedan grandes estrenos para este año y una amplia oferta de recientes estrenos en Disney+, como Black Widow

Con todo y los retrasos en el calendario Disney, aún tendremos muchos estrenos los próximos meses y años. Así que dinos, ¿cuál película esperas con más ansias?

