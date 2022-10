Director de ‘Nightmare Before Christmas’ dice si es de Navidad o Halloween

El extraño mundo de Jack es una de las películas obligadas de la temporada. Sin embargo, por la cercanía de las festividades de Halloween y de Navidad, y, debido a la trama del filme, siempre ha surgido la duda sobre si el filme es más de Halloween o de Navidad.

Hoy, después de 29 años, el director de la película tiene la respuesta.

Lee: Batman: aseguran que Ben Affleck volverá a participar en varias películas

El extraño mundo de Jack

Lanzada en 1993 y dirigida por el gran Henry Selick, El extraño mundo de Jack (Nightmare Before Christmas) es uno de los filmes más recordados por los entusiastas del Halloween y la parafernalia del terror. No debemos olvidar que fue escrita por Tim Burton, por lo que ya desde ahí podemos asegurarte (si no la has visto aún) que te enamorarás de su estética y de los personajes que la conforman.

Además de ser visualmente atractiva, como la mayoría de las películas de Burton y Selick, este filme ha logrado convertirse en un fenómeno mundial por la constante intriga que genera su historia, pues nos habla de Jack, un esqueleto que vive en un mundo donde prevalece el Halloween.

Confundido y cansado de esta festividad, Jack descubre la Navidad y convence al resto de extraños seres en su tierra para celebrarla con gozo y seguir su plan, en el que captura a Santa Claus y comienza con los adornos y preparativos navideños.

¿Una película de Navidad o de Halloween?

Junto con la fama mundial de esta película, también surgió hace muchos años el debate de si es una película de Navidad o de Halloween, duda que ya forma parte de los temas de conversación habituales cuando se habla de cine.

Recientemente, el director Henry Selick lo aclaró por primera vez durante una entrevista con Comicbook.com para promocionar su nueva película Wendell & Wild.

El director mencionó que en los años ochenta, cuando a Tim Burton se le ocurrió la idea, él la vio como una celebración meramente halloweenesca, pero después entendió que era una colisión perfecta entre ambas festividades, pues es una película de Halloween que puedes seguir viendo hasta Navidad.

Es extraño, pero también asombroso. Existen muchísimos motivos por los que esta es una de las películas más emocionantes que encontrarás en la historia del cine con temáticas relacionadas con ambas festividades del año.

Definitivamente, esta es una de las características más peculiares del filme, pues es una película tan perfectamente bien hecha como para ser de Halloween y de Navidad al mismo tiempo.

Si aún no te decides, te recomendamos verla el 27 de noviembre, pues es ese día el punto medio entre ambas festividades.

Lee: ‘Malcolm el de en medio’: Bryan Cranston trabaja en la secuela

Recuerda que puedes disfrutar todas tus películas favoritas de Tim Burton en compra o en renta con cargo a tu línea Telcel contratando HBO Max a través de Claro video. Sigue disfrutando de la conectividad de #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

Estamos listos para ver esta gran película. ¿Tú prefieres verla en Halloween o en Navidad?

Ahora ve: