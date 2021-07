Día Mundial del Rock: Las mejores canciones en vivo para celebrarlo

El Día Mundial del Rock se celebra hoy gracias a que uno de los músicos más reconocidos de la historia, Bob Geldof, organizó un proyecto para ayudar a reducir la hambruna que se vivía en el cuerno de África en los años 80. Inesperadamente, las bandas de rock más famosas del momento como U2, Scorpions, Queen y The Who, participaron en un concierto que se convertiría en uno de los eventos más seguidos de la historia: el macroconcierto Live Aid.

Para celebrar este evento, los fans del género lo recuerdan con las mejores canciones que han dejado una huella importante en la historia del rock. Así como ver la versión extendida de una película te trae recuerdos, escuchar canciones en vivo te transmite al momento en el que se cantaron, con la emoción del público, los aplausos y la introducción que los artistas hicieron en su momento para generar mayor expectativa al iniciar cada canción.

Las mejores canciones de rock en vivo para celebrar

Te contamos sobre algunas de las canciones que te transportarán a diferentes épocas en la historia del rock. Todas ellas seleccionadas con una fina curaduría y reunidas en una misma playlist dedicada al rock en vivo en Claro música.

Sunday Bloody Sunday – U2

Sunday Bloody Sunday es una canción que no pierde actualidad puesto que es un llamado a mantenerse unidos en momentos difíciles. Puedes escuchar la versión en vivo en Claro música que tuvo su puesta en escena en 1983 desde el Red Rocks Amphitheatre en EE. UU.

Back In Black – AC/DC

Se trata de una canción memorable por significar la entrada de Brian Johnson tras la muerte de Bon Scott, razón por la cual se piensa que es un tributo al vocalista. La versión que se vivió en el River Plate, así como el disco entero que interpretó AC/DC en 2009 en Buenos Aires, puedes escucharlos gratis desde Claro música.

Zombie – The Cranberries

Aunque The Cranberries lanzó su primer álbum desde 1993, dio el salto a la fama con esta canción un año después de que fuera incluida en el álbum No Need to Argue.

Todas estas canciones sirven para celebrar el Día mundial del rock y están incluidas en la playlist Rock en vivo.

