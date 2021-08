Después de Marvel, Scarlett Johansson ahora pertenecerá al DC Universe

By

Muy difícilmente llegará alguien como Scarlett Johansson que supere su trabajo como Black Widow en el Universo Cinematográfico de Marvel. Sin embargo, es un hecho que la actriz de 36 años ya le dio el último adiós al personaje tras el estreno de su película en solitario y después de haber demandado a Disney por incumplimiento de contrato.

Pese a que sus acuerdos con Disney no finalizaron de la mejor manera, lo cierto es que Scarlett Johansson aún tiene una gran carrera cinematográfica por recorrer, con muchas oportunidades en puerta. Una de ellas es la posibilidad de volver a ser un personaje inspirado en cómics, pero esta vez perteneciendo al DC Universe.

DC le ofreció un papel a Scarlett Johansson como villana o heroína

Recientes rumores afirman que Warner Bros aprovechó la oportunidad del fin del contrato de Scarlett Johansson con Marvel Studios para ofrecerle un papel dentro del Universo Extendido de DC, la competencia más grande y directa de Marvel.

Se desconocen los detalles en torno a qué personaje es el que le ofrecieron, pero medios especialistas en películas de superhéroes, como Giant Freakin Robot y We Got This Covered, sugieren que podría tratarse de una heroína o villana, quizás Zatanna o Hiedra Venenosa.

La primera es una heroína mágica cuya película en solitario ya está confirmada, se encuentra en desarrollo y contará con la dirección y guion de Emerald Fennell. Mientras que Hiedra Venenosa, además de ser una de las villanas más emblemáticas de Batman, es un personaje que Margot Robbie lleva tiempo queriendo incluir en sus películas, con el objetivo de ver en pantalla su relación con Harley Quinn.

¿Scarlett Johansson será Hiedra Venenosa?

Esta no sería la primera vez que un actor o actriz logre formar parte de ambos universos. O bien, que Warner Bros aproveche el talento del equipo de Marvel para sus propias películas; un claro ejemplo han sido los directores James Gunn y Joss Whedon. Además, está claro que Scarlett Johansson como Hiedra Venenosa sería un éxito garantizado en taquilla. Pero, ¿ella está dispuesta a aceptar el papel?

Cabe aclarar que por ahora son solo rumores. Así que mientras más detalles son revelados sobre el futuro de Johansson en el cine, puedes disfrutar sus mejores interpretaciones como Black Widow en el UCM a través de Disney+. Incluye Disney+ a tu Plan Telcel actual o contrata un Plan Max Play Disney+ y disfruta un maratón de sus mejores películas. #TodoEnUnMismoLugar.

Harley Quinn y Hiedra Venenosa, Margot Robbie y Scarlett Johansson en una misma película. ¿Estás listo para algo así? 😱

