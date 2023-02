¡Depeche Mode ofrecerá concierto en la Ciudad de México!

By

Se dice que los 80 fueron la mejor década de la música, pues predominaban los sonidos de sintetizadores, letras interesantes y ritmos oscuros, pero bailables que seducen a cualquiera.

No importa a dónde vayas. Siempre, en todas partes, se siguen escuchando los hits de las bandas más icónicas de los 80.

Depeche Mode

Una de las bandas más famosas e inolvidables de los 80 es Depeche Mode, y es muy probable que hayas escuchado alguna vez Personal Jesus o Just Can’t Get Enough, que son solo algunas de las canciones que Depeche Mode nos dejó como himnos de la pista de baile y que personas de todas las edades bailan hasta la fecha.

Algunos consideran a Depeche Mode como una de las bandas más importantes de música electrónica, otros la ven como una gran banda de rock, lo cierto es que Dave Gahan, Martin Gore, Alan Wilder y el recién fallecido Andrew Fletcher, han pasado a la historia como una de las agrupaciones más importantes, que no ha parado de crear música aun después del fallecimiento de Fletcher.

Depeche Mode en México

Recientemente, Depeche Mode anunció que se han estado dedicando a producir su nuevo álbum Memento Mori, que estará disponible a partir del próximo 24 de marzo, por lo que no podía faltar su gira de conciertos para promocionar el material discográfico y presentarlo frente a sus millones de fans.

La gira, nombrada Memento Mori World Tour, recorrerá 76 de las ciudades del mundo donde la banda cuenta con más fanáticos, empezando el 23 de marzo en varias partes de Norteamérica. Ya para otoño, específicamente el 21 de septiembre, la banda se encontrará presentándose en la Ciudad de México. Esta vez sin su tecladista Andrew Fletcher, pero con la misma energía de siempre y nueva música por presentarnos en vivo.

La venta de los boletos para el Memento Mori Worl Tour en México, comenzará desde este próximo 24 de febrero, así que mantente pendiente.

Estaría increíble revivir la nostalgia de Depeche Mode y también escuchar sus más novedosas canciones. ¿Tú ya los has visto en vivo o esta será tu primera vez?

