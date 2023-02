DCU: los nuevos proyectos anunciados por James Gunn y Peter Safran

By

Los nuevos encargados del DCU, James Gunn y Peter Safran, recientemente revelaron sus planes para producciones televisivas y cinematográficas que van desde una nueva película de Superman y Batman hasta la aparición de nuevos personajes.

La primera fase del DCU

Capítulo 1: Dioses y monstruos

A grandes rasgos, la historia de DC estará interconectada entre películas y series planeadas para ser filmadas, producidas y lanzadas en un plazo de ocho a diez años; lapso en que algunos actores deberán firmar contratos para al menos una década para apariciones en producciones de DC.

Antes que nada, debes saber que las siguientes películas y series representan la mitad del contenido del Capítulo 1: Dioses y monstruos, en el cual The Flash, que se lanzará el 16 de junio de 2023, servirá como punto de reinicio para el nuevo Universo DC.

Superman: Legacy

2025

James Gunn actualmente se encuentra escribiendo el guion de esta película, cuyo lanzamiento está programado para el 11 de julio de 2025. La película mostrará a Clark Kent mientras intenta equilibrar su herencia kryptoniana con su educación humana, mostrando una faceta de Superman moralmente compleja.

Supergirl: Woman of Tomorrow

Esta película estará basada en el cómic del mismo nombre realizado por Tom King, en el que vimos a una Supergirl más fuerte y severa de lo que hemos visto antes. Según Gunn, esto se debe a que Kara creció en una parte de Krypton que se alejó del planeta desde donde vio sufrir a todos los que la rodeaban.

The Brave and the Bold presenta al Batman del DCU

The Brave and the Bold es la nueva película que estará centrada en Damian Wayne, el hijo de Bruce Wayne y Talia al Ghul, en la que se explorará la historia de padre e hijo entre Batman y Robin vista en los cómics de Grant Morrison, en la que podemos esperar la aparición de otros miembros de la batifamilia.

Swamp Thing y The Authority

Por un lado, la nueva película Swamp Thing explorará los oscuros orígenes del personaje y aunque aún no hay más detalles del proyecto, también fue revelada la película The Authority, que moverá diversos personajes de Wildstorm, (otro sello editorial) al DCU; Gunn describió esta introducción como:

“Un tipo de historia de superhéroes muy diferente”

The Authority cuenta la historia de un grupo de personajes que piensan que la única forma de arreglar el mundo roto es tomar las cosas en sus propias manos.

Creature Commandos

Creature Commandos será una nueva serie animada escrita por James Gunn que ya se encuentra en producción. La serie contará con personajes como Rick Flag Sr., Nina Mazursky, Dr. Phosphorus, Frankenstein, Bride of Frankenstein, G.I. Robot y Weasel.

Paradise Lost

Paradise Lost es una nueva serie ambientada en Themyscira, el hogar de las Amazonas y lugar de nacimiento de Wonder Woman. Este drama se centrará en la creación y la política de esta sociedad de mujeres.

Los eventos en Paradise Lost tienen lugar antes del nacimiento de Diana y tendrá un formato e historia similar a la que podemos ver en el universo de Game of Thrones.

DC revela tres series adicionales para HBO Max

Waller: es una nueva serie que tiene lugar entre la primera y la segunda temporada de Peacemaker. Viola Davis regresa para protagonizar a Amanda Waller, y el programa también incluirá parte del equipo de Peacemaker.

2. Lanterns: una serie similar a True Detective que sigue a los policías intergalácticos John Stewart y Hal Jordan.

3. Booster Gold: es la historia de un superhéroe con el síndrome del impostor, que usa tecnología del futuro para hacerse pasar por un superhéroe.

