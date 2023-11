David Bowie: se subastará hoja con la letra de dos canciones

En el mundo del arte y la música, David Bowie es considerado una leyenda. Con su estilo único y su capacidad para reinventarse, cautivó a millones de fanáticos en todo el mundo.

Ahora nuevos tesoros relacionados con el icónico músico salen a la luz. En una subasta muy esperada, se ofrece la oportunidad de adquirir manuscritos inéditos del genio creativo.

¿Quieres conocer más sobre esta emocionante noticia? Sigue leyendo.

Lee: ¿Un anime basado en ‘The Legend of Zelda: Ocarina of Time’?

En unos días se subastará una página manuscrita original del artista, junto con diversos documentos y archivos de su época dorada.

Esta singular oportunidad de poseer un pedazo de la historia de Bowie tiene un precio estimado de varios millones de dólares.

El manuscrito en cuestión contiene letras de canciones (Rock ‘n’ Roll Suicide y Suffragette City) escritas de puño y letra por el propio David Bowie.

Según los expertos, estos documentos podrían brindar una visión fascinante y más íntima del proceso creativo del legendario músico.

La hoja con letras escritas de la mano del artista es de tamaño carta y está cuidadosamente conservada en un marco dorado, convirtiéndola en una auténtica obra de arte.

A lo largo de su carrera, Bowie siempre fue conocido por su capacidad para expresarse a través de la música y la escritura.

Sus letras y textos han sido aclamados por su profundidad y originalidad, y se consideran verdaderas obras maestras. Esta subasta, por lo tanto, es una oportunidad única para que los fanáticos y coleccionistas obtengan una pieza arqueológica del legado de Bowie.

Será el día 28 de noviembre del presente, cuando los más aguerridos coleccionistas del artista se enfrenten por saber quién se queda con este excepcional tesoro.

Very proud to be able to offer for sale David Bowie’s handwritten lyrics for ‘Suffragette City’ and ‘Rock N’ Roll Suicide’ (both songs on one page) at lot 293 in our 28th November ‘Showcase’ sale.

Auction live for pre bidding now – https://t.co/sRo1zWoaVr pic.twitter.com/Vi56bRIyqv

— Omega Auctions (@OmegaAuctions) November 1, 2023