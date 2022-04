¿Cuándo estrenará ‘Joker 2’? ¡Hay nueva fecha de estreno!

By

'Joker 2' está en marcha y con nueva fecha de estreno en el horizonte, aunque su fase de preproducción no ha arrancado con el pie derecho, por lo que podríamos esperar hasta 5 años para ver la secuela.

El estreno de Joker en 2019 sorprendió a propios y extraños por la audacia de Warner Bros. de ejecutar una película en solitario de uno de los enemigos más recordados de Batman. El tono que le inyectó el director Todd Phillips fue suficiente para que la película, protagonizada por el ganador del Óscar Joaquin Phoenix, conquistara al público y a la crítica. Claro que hablar de una secuela era pertinente y ahora que está en marcha Joker 2 ya sabemos cuál es su posible fecha de estreno, aunque las cosas no han salido tan bien como lo planeaba la producción.

¿Cuándo estrena Joker 2?

Portales como The Direct han notificado que, lastimosamente, el guion de Joker 2 ha sufrido varios imprevistos. En otras palabras, el guion de Todd Phillips no ha podido terminarse. En realidad no se tienen claras las circunstancias del atraso, pero parece que el director ni siquiera ha entregado un borrador del guion.

De esta manera, si Warner Bros. llegara a tener listo el guion durante este verano o después del mismo, muy probablemente la película comience a rodarse hasta 2023. Y si ningún imprevisto se presenta durante el rodaje, entonces Joker 2 estrenaría en algún punto del 2024. Así, tendríamos que esperar 5 años para ver la secuela, luego del estreno de su exitosa y aclamada primera parte.

Y aunque The Direct enfatiza que los fans no deberían preocuparse por su retraso gracias a que la película está respaldada por varios premios y nominaciones, así como por una taquilla de más de 1,000 mil millones de dólares, del otro lado del espectro tenemos a Barry Keoghan en The Batman.

¿De qué trata Joker 2?

Hasta este momento no queda claro de qué tratará Joker 2. Pero considerando, nuevamente, a la nueva versión del Príncipe Payaso del Crimen de Matt Reeves, las teorías sobre que el Joker de Joaquín Phoenix y el Batman de Robert Pattinson comparten el mismo universo pueden desecharse.

Y a ti, ¿de qué te gustaría que tratara Joker 2? ¿Crees que cinco años es mucho tiempo de espera para estrenar su secuela?

