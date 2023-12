¿Cuáles fueron los juegos más destacados de 2023? Te contamos

Sin duda, el año 2023 nos ha dejado una gran cantidad de excelentes videojuegos para disfrutar. Desde secuelas esperadas hasta nuevas propuestas originales, la industria del videojuego nos ha sorprendido y emocionado con su oferta.

Continúa leyendo porque, a continuación, mencionaremos los videojuegos de 2023 que definitivamente no puedes dejar pasar.

Los mejores juegos de 2023

The Cosmic Wheel Sisterhood: un juego que constantemente te hace dudar al advertirte que tus elecciones tendrán consecuencias permanentes y significativas. Único e intrigante, este juego consta de una escritura de primera calidad que te mantendrá enganchado en su historia.

Hi-Fi Rush: un híbrido de ritmo y acción que te sumerge en un adictivo bucle de juego donde la música es la clave. Con un sentido del humor irónico y una jugabilidad adictiva, este juego lanzado sorpresivamente en enero se ha ganado su lugar entre los mejores.

Star Wars Jedi: Survivor, que nos ha impresionado con su mejora relevante respecto a su predecesor. Con la sensación de ser un rebelde intrépido enfrentándote a un imperio malévolo, este juego te permitirá disfrutar de la fantasía de ser un Jedi y cortar a través de cientos de soldados imperiales.

Sea of Stars: un RPG independiente que ha capturado la nostalgia de los clásicos de Super Nintendo. Con un sistema de batalla atractivo basado en el tiempo y gráficos de píxeles hermosos, este juego te transportará a la era dorada de los RPG clásicos.

Cocoon: un juego disponible en múltiples plataformas. Con sus acertijos enigmáticos y su estética artística, te sumergirás en mundos alienígenas e interactuarás con extraños orbes. Es perfecto para aquellos que buscan un desafío intelectual.

Marvel’s Spider-Man 2: exclusivo para PlayStation 5. Este juego continúa la exitosa fórmula de su predecesor, ofreciendo más acción y aventuras con dos Spider-Man para controlar. Además, la historia te mantendrá enganchado de principio a fin.

Final Fantasy XVI: también disponible en PlayStation 5 y Windows. Square Enix se arriesga con esta entrega al abandonar los combates por turnos y optar por un sistema de acción más similar a Devil May Cry. Con una trama inspirada en Game of Thrones y épicas batallas, este juego te sumergirá en un mundo de fantasía único.

Alan Wake II, disponible en PlayStation 5, Xbox Series X/S y Windows. Después de más de una década de espera, por fin llega la continuación de la historia de Alan Wake. En esta nueva entrega, nos sumergiremos en una búsqueda desesperada, llena de terror, diversión e impredecibilidad. Es una experiencia aterradora y satisfactoria que vale la pena jugar.

Super Mario Bros. Wonder: un juego imperdible para Nintendo Switch. Con su nueva mecánica , cada nivel se vuelve aún más psicodélico y divertido. Es un juego que demuestra la capacidad de Nintendo para innovar en los juegos de plataformas 2D, incluso después de casi 40 años del lanzamiento del Super Mario Bros. original.

Resident Evil 4: disponible en múltiples plataformas. Aunque muchos podrían ser escépticos sobre un remake de este juego, el resultado sorprende gratamente. Los gráficos nuevos, la jugabilidad reformada y las trampas ingeniosas hacen que esta nueva versión se sienta fresca y emocionante.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: disponible en Nintendo Switch. Esta secuela más oscura y extraña de Breath of the Wild presenta nuevas áreas para explorar y habilidades completamente nuevas para usar. Aunque puede generar opiniones divididas, no se puede negar la amplitud y profundidad que ofrece este juego.

Sin lugar a duda, 2023 fue un año excelente para los videojuegos. Estamos emocionados por saber qué nos tiene preparada la industria de los videojuegos para 2024.

¿Cuál fue tu juego favorito de 2023?

