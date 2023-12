Cuál fue tu película favorita del año, te decimos la nuestras

By

El año 2023 nos ha dejado un legado cinematográfico impresionante con algunas de las mejores películas que hemos visto en mucho tiempo.

Directores de renombre han vuelto a la pantalla grande con historias que han cautivado al público y han dejado una marca en la industria.

En esta entrada de blog, te presentamos nuestras diez películas favoritas del 2023 que no puedes dejar de ver.

Diez películas imperdibles lanzadas en 2023

Spider-Man: Across the Spider-Verse, una gran película de superhéroes

Abrimos nuestra lista con Spider-Man: Across the Spider-Verse, la secuela de la exitosa película de animación de Spider-Man. En esta entrega, Miles Morales se reúne con Gwen Stacy y juntos se ven envueltos en una aventura a través del Multiverso.

La película cuenta con un elenco de lujo y sin lugar a duda, es una de las cintas imperdibles de 2023.

Nimona

Otra cinta que debes correr a ver es Nimona, una película de animación que se destaca por su originalidad y técnica artística.

La historia gira en torno a un caballero acusado de un crimen que no cometió y la adolescente metamorfa, Nimona, que se unirá a él para demostrar su inocencia. Esta película es una joya que no te puedes perder.

Oppenheimer, la película que cuenta la historia de la bomba atómica

La siguiente cinta en nuestra lista es Oppenheimer, una película épica que cuenta la historia del físico J. Robert Oppenheimer y su papel en el desarrollo de la bomba atómica.

Dirigida por un director que se asemeja al estilo de Christopher Nolan, esta película destaca por sus actuaciones y su enfoque épico. Una cinta que no puedes quedarte sin ver.

Anatomy Of a Fall

Esta película narra un juicio complejo sin posicionarse, dejando la responsabilidad en manos de los espectadores. Con una gran actuación de Sandra Hüller, esta película te mantendrá en al filo del asiento hasta el final. Si gustas de las cintas sobre casos policiacos, esta seguramente te encantará.

Barbie, una película increíble sobre la muñeca

Barbie, dirigida por Greta Gerwig, logra capturar la esencia de la muñeca Barbie de una manera sorprendente y emocionante, abrazando la experiencia de las mujeres y con una puesta en escena brillante. Barbie, sin lugar a dudas, es una de las favoritas del 2023.

Killers Of The Flower Moon

De la mano del maestro Martin Scorsese. Esta película cuenta la historia del FBI y la tribu Osage en los años 20 y destaca por su actuación, fotografía y dirección impecables.

No cabe duda de que Killers Of The Flower Moon es una película imperdible como todas las cintas de Scorsese.

No olvides que puedes encontrar estas cintas en compra o renta con cargo a tu recibo Telcel a través de Claro video, en donde encontrarás increíbles películas y series para ver con toda la familia.

Sigue al tanto de tus series y películas favoritas gracias a la conectividad de #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

¿Cuál de estas cintas fue tu favorita?

Ahora ve: