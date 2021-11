¿Cuál es el superhéroe que Kit Harington interpretará en Marvel?

By

Desde que se anunció que Kit Harington se uniría al Universo Cinematográfico de Marvel muchas han sido las incógnitas sobre su participación. La mayoría de ellas se resolvieron tras el estreno de The Eternals, en donde Kit le da vida a Dane Whitman, el interés amoroso de Sersi. Pero este solo ha sido el comienzo de su nueva aventura como superhéroe.

Kit Harington y su papel como Dane Whitman en The Eternals

Aunque en el más reciente estreno de Marvel Studios, The Eternals, Kit Harington no ocupa uno de los papeles protagónicos, se ha confirmado que el actor británico de 34 años de edad continuará en más proyectos pertenecientes al UCM. Esto se debe a que Kit fue seleccionado para interpretar a The Black Knight o el Caballero Negro, un nuevo superhéroe inspirado en los clásicos comics de Marvel.

Esto último se confirmó después de la emocionante escena post-créditos en donde Dane Whitman abre un misterioso baúl que resguarda la Espada de Ébano, la cual, según los comics, lo convierten en el Caballero Negro.

¿Quién es en realidad el Caballero Negro?

Mejor conocido como The Black Knight, es un descendiente de la familia Whitman quien hereda la Espada de Ébano que le otorga poderes y puede cortar prácticamente cualquier cosa. Se dice que dicha espada fue creada por el mago Merlín y que solo puede pasar de generación en generación entre personas que sean dignas.

Pero la espada tiene una maldición, ya que cada que se utiliza para eliminar a un enemigo, el portador se vuelve cada vez más violento y sediento de sangre. Por esa razón, solo un caballero con corazón noble la puede portar para soportar la maldición y quién mejor que Kit Harington.

Kit Harington, de Jon Snow a el Caballero Negro

Se cree que al igual que en los comics, el futuro de Dane Whitman, interpretado por Kit Harington, será al lado de los Vengadores con quienes luchará para mantener la paz en el mundo. Sin embargo, primero deberá entender la maldición que persigue a su familia, comprender los poderes que la espada le otorga y después convertirse en el Caballero Negro.

Este podría ser el segundo papel más grande de Kit después de darle vida a Jon Snow en Game of Thrones durante más de diez años. Un trabajo que le dio la oportunidad de pertenecer a una de las franquicias más grandes de Hollywood y cuyo futuro dentro de ella prevé increíbles películas y series.

Se desconoce cuándo y en qué película volveremos a ver a Dane Whitman, tal vez en una secuela de The Eternals o en una serie para Disney+. Pero de lo que sí estamos seguros es que Marvel Studios hizo una gran elección al integrar a Kit Harington en la producción. Y a ti, ¿qué te pareció su actuación? 😊

