Corona Capital 2021: ¡Conoce las fechas, precios y todos los detalles!

Tras una serie de especulaciones, esta mañana en las diferentes redes sociales del Corona Capital se dieron a conocer todos los detalles para el tan esperado evento.

A diferencia de años pasados –en los que la información se va revelando poco a poco–, esta vez desde el primer anuncio se dio a conocer prácticamente TODO. ¡Ya sabemos qué fechas, artistas y cuánto costarán los boletos por día o para todo el fin de semana!

¿Cuándo es y cuál será el precio de los boletos para el Corona Capital?

El Corona Capital 2021 se llevará a cabo el próximo 20 y 21 de noviembre del 2021 en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, mismo lugar en el que se inauguró el festival en el 2010.

Y para iniciar las fiestas patrias con el pie derecho, los boletos estarán disponibles en preventa desde el 16 y 17 de septiembre, mientras que el resto del público podrá adquirirlos a partir del 18 de septiembre del 2021.

¡Los precios también han sido revelados! Recuerda que mientras más rápido adquieras tus boletos el precio será menor. Durante la primera fase de venta, el abono para el acceso general de los dos días tendrá un costo de $2,399; en la segunda ronda de $2,699, en la tercera $2,999 y en la última fase de venta el abono costará $3,299.

Tal y como sucede cada año, también habrá beneficios para quienes adquieran el Comfort Pass el cual tendrá los siguientes precios: en la primera fase será de $3,239, en la segunda de $3,499, $3,849 para la tercera y finalmente terminará por costar $4,199 en la última fase.

¿Qué artistas se presentarán en el Corona 2021?

El cartel está encabezado por Tame Impala, la banda que prendió el escenario del Corona Capital Guadalajara en 2019, y por Twenty One Pilots que logró llenar el Palacio de los Deportes ese mismo año.

