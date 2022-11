Conoce la triste historia de Dave Bautista y ‘Guardianes de la Galaxia’

By

Por si no lo sabías, Dave Bautista es uno de los actores de Marvel que aún no saben el futuro que les depara a sus personajes. Aún así, en numerosas entrevistas ha dejado entrever su agradecimiento con la empresa al elegirlo como Drax, debido a que según el actor; dicha interpretación lo salvó de un momento complicado.

La vida de Dave Bautista antes de Guardianes de la Galaxia

Por si no lo sabías cuando se introdujo a Drax dentro del MCU en Guardianes de la Galaxia en el 2014, el personaje sufrió cambios tanto en sus poderes como en su apariencia que tenía en los cómics, por lo que su recepción era incierta tanto para el actor como para los productores.

A pesar de eso, la recepción del personaje fue tan buena que Dave Bautista pudo volver a comenzar con su carrera de actuación en Hollywood.

La carrera del actor mejor reconocido por sus años peleando bajo el nombre de Batista comenzó con su carrera de actuación con cameos en la serie de Smallville y roles pequeños en películas como The Scorpion King 3: Battle for Redemption y Riddick, aunque a diferencia de ahora, las cosas no lucían prometedoras.

Incluso, Dave Bautista ha confesado en entrevistas que antes de conseguir su papel en la película de Guardianes de la Galaxia su situación económica era complicada y estaba sumergido en la pobreza ya que al dejar la WWE las cosas no fueron como esperaba.

El por qué Dave Bautista se siente agradecido con Guardianes de la Galaxia

Por otro lado Bautista ha mencionado que a pesar de aventurarse en Hollywood, de 2011 a 2014 apenas había logrado conseguir unos cuantos papeles; por lo que se encontraba en problemas económicos muy serios, los cuales tuvieron como consecuencia que su casa fuera embargada y vendiera todas las cosas de su época cuando luchaba.

Lo anterior fue debido a sus problemas con el IRS (servicio de impuestos de Estados Unidos) que lo orillaron a perderlo todo que incluso hicieron que tuviera que pedir dinero prestado para poder comprar los regalos de Navidad de sus hijos. Por lo que al momento de recibir el primer pago por su papel, le cambió mi vida.

El futuro de Bautista en Hollywood

Actualmente Dave Bautista se encuentra rodando la secuela de Duna

¿te emociona el regreso de Bautista la pantalla grande?

