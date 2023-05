Conoce cómo se vería la versión de Danny Trejo como John Wick

¿Alguna vez te has preguntado cómo se vería John Wick si fuera interpretado por Danny Trejo? Ya no tienes que imaginarlo, porque gracias a la inteligencia artificial puedes ver cómo luciría la versión latina del personaje de Keanu Reeves.



Danny Trejo, conocido por sus papeles en películas como Machete o Del crepúsculo al amanecer, compartió en su cuenta de Twitter unas imágenes generadas por un usuario con la IA Midjourney.

Las imágenes muestran a Danny Trejo con el traje, el peinado y la barba característicos de John Wick, así como con una pistola en la mano y una expresión seria.

El resultado es tan curioso como interesante, y ha generado un gran número de comentarios y reacciones positivas entre los fans de ambos actores.

They just messed with the wrong Mexican #JuanWick pic.twitter.com/5bTBPIJVov

— Danny Trejo (@officialDannyT) May 21, 2023