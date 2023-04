Conoce a la mexicana detrás de ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’

By

Conoce la conmovedora historia de Miralda Medina, la mexicana que trabajó en la producción de 'Spider-Man: Across the Spider-Verse'.

Miralda Medina es una joven diseñadora que desde niña soñaba con trabajar en una película de superhéroes. Desde entonces hasta ahora su amor por los cómics la ha llevado a enfrentarse a personas que no creían en su potencial. Y hoy forma parte del equipo de Sony Pictures que está detrás de Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Miralda Medina: de León a Hollywood

Miralda nació en León, Guanajuato, donde estudió diseño digital interactivo en la Universidad Iberoamericana. Después de trabajar en México durante años, decidió buscar nuevas oportunidades en Estados Unidos.

Una morra que maestros regañaban por jugar a los superhéroes y ser poco “femenina”, le dijeron que no era creativa, que no iba a triunfar en la vida, pues ayer cumplió el mayor sueño de trabajar en #SpiderManAcrossTheSpiderVerse aquí mis tres shots del trailer 🕷️🥺💪🏽🇲🇽 pic.twitter.com/HxaZ4FmCXw — Miralda Medina (@miraldams1) April 4, 2023

Así hasta llegar a Sony Pictures, donde trabaja como compositora, una labor que consiste en crear la imagen final de cada escena tomando diferentes elementos. Al respecto de esto, en entrevista para un medio de videojuegos mencinó lo siguiente:

“Trabajar en Spider-Man: Across the Spider-Verse fue increíble y al mismo tiempo desafiante debido a las innovaciones técnicas y visuales que buscan representar la diversidad y la riqueza cultural de los personajes.”

Y resaltó:

“Por ejemplo, me sentí identificada con Miles Morales, pues al igual que yo, es un joven latino que vive en Nueva York y tiene que lidiar con sus problemas familiares, escolares y personales mientras descubre sus poderes y su responsabilidad como Spider-Man”.

Colaborar en Spider-Man: Across the Spider-Verse es un sueño hecho realidad

Miralda confiesa que trabajar en el equipo de animación de Spider-Man: Across the Spider-Verse es un sueño hecho realidad. No solo por el hecho de formar parte de una producción de alto nivel, sino también por el mensaje que transmite la película: cree en ti misma y sigue tus sueños sin importar lo que digan los demás.

Por otro lado, en la entrevista que le concedió al medio IGN mencionó que de niña sufrió acoso escolar por su amor a los superhéroes y a los cómics. Sobre todo en la primaria, sus profesores la hacían menos por sus gustos y recalcaban que eso no era para niñas, que tenía que ser más tranquila y más femenina.

Pero ella nunca dejó de hacer lo que le gustaba; siguió dibujando, leyendo cómics y viendo películas de superhéroes, pues siempre supo que quería trabajar en una película de superhéroes y nunca abandonó su sueño. Siempre contó con el apoyo de su madre, quien la alentó a seguir y a esforzarse para aprender y mejorar sus habilidades.

¿Cuándo se estrena Spider-Man: Across the Spider-Verse?

Miralda es un ejemplo de que con esfuerzo, dedicación y pasión se puede llegar lejos. Su trabajo es una muestra de que los superhéroes no sólo existen en las páginas de los cómics, sino también en la vida real.

