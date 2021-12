¡Confundieron a Tom Holland con Daniel Radcliffe, actor de ‘Harry Potter’!

El pasado 29 de noviembre se llevó a cabo la premiación del Balón de Oro en París, Francia, y entre los invitados figuraron Tom Holland y Zendaya, protagonistas de Spider-Man: No Way Home. Su paso por la alfombra roja causó furor entre los presentes porque no solo protagonizan una de las películas más esperadas del año, sino que se han convertido en una de las parejas favoritas del mundo del espectáculo. No obstante, a pesar de la popularidad, un periodista los confundió con otras celebridades.

¡Hay video del momento exacto en el que confundieron a Tom Holland con Daniel Radcliffe!

Durante la transmisión televisiva de la alfombra roja de la ceremonia del Balón de Oro, el periodista argentino, Christian Martin, narraba cómo Zendaya saludaba a la gente que rodeaba la alfombra hasta que finalmente dijo: “No sé quién es, ah, es Dua Lipa” y su compañero prosiguió: “Sí, es una cantante inglesa”.

Momentos después, el periodista prosigue: “Ahí viene otro que parece Harry Potter, pero no sé quién es” mientras Tom Holland aparece en pantalla. Posteriormente corrigió y dijo que se trataba del novio de Zendaya, pero para ese momento, ya había muchas risas a su alrededor debido a la confusión.

El compañero de Christian Martin le comentó que eran dos celebridades muy conocidas en la industria de la televisión y, sin lugar a dudas, son dos famosos de Hollywood que tienen los reflectores tras de los medios de comunicación tras ellos desde hace varios meses.

En esta premiación, Lionel Messi se levantó con el Balón de Oro por séptima vez consecutiva para continuar haciendo historia. Y aunque fue un evento muy emotivo, la confusión de Tom Holland y Zendaya con otras celebridades le dio un toque muy divertido.

Y tú, ¿los identificarías fácilmente si te los encuentras en persona?

