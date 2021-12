¡Confirman a Tom Holland para una nueva trilogía de Spider-Man!

Los fans han dejado claro que están ansiosos por conocer el futuro de Spider-Man, incluso sin la deseada aparición de Tobey Maguire y Andrew Garfield. A pesar de que no pudimos ver a estos actores en el tráiler final de Spider-Man: No Way Home, los boletos para las primeras funciones se han agotado. Ante el inminente éxito de esta nueva película de Marvel, Amy Pascal, productora de varias cintas del superhéroe arácnido, ha confirmado una nueva trilogía de Spider-Man con Tom Holland.

¡Tom Holland seguirá siendo Spider-Man por varios años más!

En una entrevista con Fandango, una compañía que se dedica a la venta de boletos para películas, Amy Pascal, productora de Spider-Man: No Way Home, confirmó una nueva trilogía con Tom Holland:

“Nos estamos preparando para hacer la próxima película de Spider-Man con Tom Holland y Marvel. Estamos pensando en esto como tres películas, y ahora vamos a pasar a las siguientes tres. Esta no es la última de nuestras películas del UCM”.

Con esta declaración, se han derrumbado los rumores que decían que sería la última película de Tom Holland como Spider-Man. La especulación surgió tras las interpretaciones de los fans de la declaración que hizo en una entrevista con Entertainment Weekly en la cual mencionó que “en una de las escenas no sabíamos si sería la última vez que estaríamos trabajando juntos”.

Por ahora, según Variety, no se han firmado los contratos oficiales para realizar esta nueva trilogía de Spider-Man con Tom Holland, sin embargo, el actor ya ha respondido al anuncio en el programa francés Quotidien: “No sé exactamente qué sucederá, pero parece que tenemos un futuro increíblemente brillante por delante. Y, como he dicho antes, Spider-Man vivirá para siempre en mí“.

¡Sin duda queremos más películas de Spider-Man! Y tú, ¿alcanzaste boletos durante la preventa de Spider-Man: No Way Home?

